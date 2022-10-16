Свято 16 жовтня: що не можна робити, щоб не накликати біду
16 жовтня 2022 року українці за православним календарем вшанують пам'ять священномученика і філософа Діонісія Ареопагіта. В народі цей день називали Денисом Позимним і вірили, що по землі літали злі духи - осінні лихоманки.
Що можна і не можна робити в цей день, традиції - читайте нижче в матеріалі Styler.
День ангела сьогодні відзначають люди з такими іменами:
Денис, Павло, Іван, Діонісій, Гарард, Маргарита, Ядвіга.
Традиції і звичаї на Дениса Позимного
Наші предки вважали, що в цей день варто оберігатися лихого ока і не розповідати нікому про своє щастя, щоб заздрісники його не зруйнували.
На Дениса не радили в цей день спілкуватися з кароокими або чорноокими незнайомцями, вважаючи, що вони можуть наслати порчу.
Якщо на 16 жовтня намічено перше побачення, знайомство з рідними другої половинки, первинна ділова зустріч - все це краще перенести на інший день.
Через "осінні лихоманки", що літають у повітрі, вірили, що сьогоднішня дата особливо небезпечна для людей зі слабким імунітетом і дітей. Щоб захиститися від лихоманок, в кишеню ховали невеликий осиковий кілок.
Ще від злого ока можна провести спеціальний обряд: у склянку налийте колодязну воду і покладіть в неї три гарячих вугілля, додайте ложку солі і покропіть цією водою руки і ноги.
День добре підходить для будь-яких лікувальних процедур і походу в лазню. Також 16 жовтня є вдалим для різної творчості та рукоділля.
Що не можна робити в цей день
- Легко одягатися, ходити без шапки і з мокрими ногами.
- Різати домашню птицю.
- Робити великі покупки, життєві зміни, проводити важливі зустрічі.
- Переїдати через можливі проблеми з шлунково-кишковим трактом.
- Брати гроші на дорозі - можна позбутися достатку і влізти в борги.
- Робити хірургічні операції - взагалі треба бути дуже обережними з гострими предметами.
- Сваритись та кричати, бажати комусь зла.
- Дивитись у люстерко після опівночі.
Жінкам заборонено затримуватися на порозі будинку: стояти, сидіти, розмовляти з ким-небудь. Якщо не послухатися цієї ради предків, можна опинитися у владі "темних сил".
Прикмети погоди 16 жовтня
- Корови і вівці ревуть - чекай негоди.
- Зайці і кролі набрали жиру - до суворої зими.
- Якщо цей день теплий, то до 2 листопада холодів не буде.
- Ворони почали стрибати з місця на місце - насувається негода.
- Якщо небо затягнуте темними хмарами, то скоро почнуться снігопади.
Раніше ми писали, що в листопаді нас чекає чотири батьківські суботи.
Також читайте про церковний календар на листопад 2022. Що робити, які свята відзначати.