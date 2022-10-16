Свято 16 жовтня: що не можна робити, щоб не накликати біду

16 жовтня 2022 року українці за православним календарем вшанують пам'ять священномученика і філософа Діонісія Ареопагіта. В народі цей день називали Денисом Позимним і вірили, що по землі літали злі духи - осінні лихоманки.

Що можна і не можна робити в цей день, традиції - читайте нижче в матеріалі Styler.

День ангела сьогодні відзначають люди з такими іменами:

Денис, Павло, Іван, Діонісій, Гарард, Маргарита, Ядвіга.

Традиції і звичаї на Дениса Позимного

Наші предки вважали, що в цей день варто оберігатися лихого ока і не розповідати нікому про своє щастя, щоб заздрісники його не зруйнували.

На Дениса не радили в цей день спілкуватися з кароокими або чорноокими незнайомцями, вважаючи, що вони можуть наслати порчу.

Якщо на 16 жовтня намічено перше побачення, знайомство з рідними другої половинки, первинна ділова зустріч - все це краще перенести на інший день.

Через "осінні лихоманки", що літають у повітрі, вірили, що сьогоднішня дата особливо небезпечна для людей зі слабким імунітетом і дітей. Щоб захиститися від лихоманок, в кишеню ховали невеликий осиковий кілок.

Ще від злого ока можна провести спеціальний обряд: у склянку налийте колодязну воду і покладіть в неї три гарячих вугілля, додайте ложку солі і покропіть цією водою руки і ноги.

День добре підходить для будь-яких лікувальних процедур і походу в лазню. Також 16 жовтня є вдалим для різної творчості та рукоділля.

Що не можна робити в цей день

Легко одягатися, ходити без шапки і з мокрими ногами.

Різати домашню птицю.

Робити великі покупки, життєві зміни, проводити важливі зустрічі.

Переїдати через можливі проблеми з шлунково-кишковим трактом.

Брати гроші на дорозі - можна позбутися достатку і влізти в борги.

Робити хірургічні операції - взагалі треба бути дуже обережними з гострими предметами.

Сваритись та кричати, бажати комусь зла.

Дивитись у люстерко після опівночі.

Жінкам заборонено затримуватися на порозі будинку: стояти, сидіти, розмовляти з ким-небудь. Якщо не послухатися цієї ради предків, можна опинитися у владі "темних сил".

Прикмети погоди 16 жовтня