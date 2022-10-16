Праздник 16 октября: что нельзя делать, чтобы не навлечь беду
16 октября 2022 украинцы по православному календарю почтят память священномученика и философа Дионисия Ареопагита. В народе этот день называли Денисом Позимним и верили, что по земле летали злые духи – осенние лихорадки.
Что можно и нельзя делать в этот день, традиции – читайте ниже в материале Styler.
День ангела сегодня отмечают люди со следующими именами:
Денис, Павел, Иоанн, Дионисий, Гарард, Маргарита, Ядвига.
Традиции и обычаи на Дениса Позимнего
Наши предки считали, что в этот день следует оберегаться зла и не рассказывать никому о своем счастье, чтобы завистники его не разрушили.
На Дениса не советовали в этот день общаться с кареглазыми или черноглазыми незнакомцами, считая, что они могут наслать порчу.
Если на 16 октября намечено первое свидание, знакомство с родными второй половинки, первичная деловая встреча – все это лучше перенести на другой день.
Из-за осенних "летающих в воздухе лихорадок" верили, что сегодняшняя дата особенно опасна для слабонервных и детей. Чтобы защититься от лихорадок, в карман прятали небольшой осиновый кол.
Еще от злого глаза можно совершить специальный обряд: в стакан налейте колодезную воду и положите в нее три горячих угля, добавьте ложку соли и покропите этой водой руки и ноги.
День хорошо подходит для любых лечебных процедур и походов в баню. Также 16 октября является удачным для разного творчества и рукоделия.
Что нельзя делать в этот день
- Легко одеваться, ходить без шапки и с мокрыми ногами.
- Резать домашнюю птицу.
- Совершать большие покупки, жизненные изменения, проводить важные встречи.
- Переедать из-за возможных проблем с желудочно-кишечным трактом.
- Брать деньги на дороге – можно лишиться изобилия и влезть в долги.
- Делать хирургические операции – вообще надо быть очень осторожными с острыми предметами.
- Ссориться и кричать, желать кому-нибудь зла.
- Смотреть в зеркало после полуночи.
Женщинам запрещено задерживаться на пороге дома: стоять, сидеть, разговаривать с кем-нибудь. Если не повиноваться этому совету предков, можно оказаться во власти "темных сил".
Приметы погоды 16 октября
- Коровы и овцы ревут – жди непогоды.
- Зайцы и кролики набрали жира – до суровой зимы.
- Если этот день теплый, то до 2 ноября холодов не будет.
- Вороны начали прыгать с места на место – надвигается непогода.
- Если небо затянуто темными облаками, скоро начнутся снегопады.
Ранее мы писали, что в ноябре нас ждут четыре родительских субботы.
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