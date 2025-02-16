Свято 16 лютого: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

16 лютого за новим стилем - неділя про блудного сина. Сьогодні православна церква вшановує святих мучеників Памфіла, Валента, Павла, Порфирія та інших. За старим календарем 16 лютого - день пам'яті праведного Симеона Богоприємця і Анни Пророчиці.

Про те, яке свято сьогодні 16 лютого, а також про головні заборони та традиції цього дня читайте у матеріалі РБК-Україна (проєкт Styler).

Історія церковного свята

16 лютого - друга неділя, в яку готуються до Великого посту. Цей день в церковному календарі має назву Неділя про блудного сина.

Цього дня цю притчу читають на церковній Літургії. Відповідно до сюжету, у одного заможного чоловіка було два сини. Люблячий батько поділив майно навпіл, але молодший син розтринькав все подароване.

Після цього парубок намагався працювати свинопасом, але не отримав навіть їжі за роботу. Тоді юнак повернувся до батьківського дому, покаявшись, що згрішив перед небом і батьком.

Чоловік, побачивши сина, неймовірно зрадів йому та обдарував. Водночас старший син обурився, що за свою допомогу родині не отримав нічого. На що батько братів відповів, що молодший син морально гинув, а тепер врятований.

У цій притчі Бог постає у ролі батька, а в блудному сині уособлений грішник, кожна людина, яка веде свавільний спосіб життя.



Картина Рембрандта "Повернення блудного сина" (зображення: wikipedia.org)

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Також всі 16 лютого за новим календарем православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Памфіла, Порфирія, Валента та інших. Дванадцять святих жили в Кесарії Палестинській, за часів правління імператора Діоклетіана.

За церковними переказами, Памфіл був пресвітером міста, а Валент - дияконом в Єлісейській церкві. Разом з іншими святими, яких згадують сьогодні, Памфіла та Валента об'єднувала палка християнська віра.

Однак в той період відбувалося гоніння християн, тож диякона та пресвітера, разом з християнином Павлом, вистежили та ув'язнили.

Коли до міста прибули 130 вірян, які повертались до Кілікії з вигнання та мандрували через Кесарію, варта кинула сповідників у в'язницю. 16 лютого дванадцятьох з ув'язнених - Валента, Порфирія, Павла, Самуїла, Данила, Селевкія, Іуліана, Феодула, Єремію, Іллю та Ісаю - вивели до суду.

Спершу місцева влада намагалася схилити їх до язичництва, проте християни були непохитні в своїй вірі та переконаннях. Тоді їх катували і стратили, після чого тіла мучеників були поховані сподвижниками.

Головні прикмети цього дня

Якщо сьогодні туман чи сніг - буде щедрий врожай.

16 лютого вітер сильний, а дерева гучно шелестять - до відлиги.

Також сильний вітер цього дня означає, що літо буде прохолодним.

Що сьогодні не можна робити

Відповідно до переконань предків, щоб не накликати на себе невдач і недугів, сьогодні не можна:

укладати шлюб або хрестити дитину

в'язати або шити

позичати гроші комусь чи у когось

пускати до будинку незнайомців

сваритися або лаятися

рубати дерева

У кого сьогодні день ангела

За новим календарем, 16 лютого день ангела відзначають: Юліан, Єремія, Ілля, Данило, Павло, Макар, Самуїл.

До того ж за старим календарем сьогодні іменини святкують власники таких імен: Василь, Ганна, Володимир, Іван, Микола, Михайло, Павло, Роман, Тимофій, Семен.