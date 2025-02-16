Праздник 16 февраля: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

16 февраля по новому стилю - воскресенье о блудном сыне. Сегодня православная церковь чтит святых мучеников Памфила, Валента, Павла, Порфирия и других. По старому календарю 16 февраля - день памяти праведного Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы.

О том, какой праздник сегодня 16 февраля, а также о главных запретах и традициях этого дня читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

История церковного праздника

16 февраля - второе воскресенье, в которое готовятся к Великому посту. Этот день в церковном календаре называется Неделя о блудном сыне.

В этот день эту притчу читают на церковной Литургии. Согласно сюжету, у одного состоятельного мужчины было два сына. Любящий отец поделил имущество пополам, но младший сын растранжирил все подаренное.

После этого парень пытался работать свинопасом, но не получил даже еды за работу. Тогда юноша вернулся в родительский дом, покаявшись, что согрешил перед небом и отцом.

Мужчина, увидев сына, невероятно обрадовался ему и одарил. В то же время старший сын возмутился, что за свою помощь семье не получил ничего. На что отец братьев ответил, что младший сын морально погибал, а теперь спасен.

В этой притче Бог предстает в роли отца, а в блудном сыне олицетворен грешник, каждый человек, который ведет своевольный образ жизни.



Картина Рембрандта "Возвращение блудного сына" (изображение: wikipedia.org)

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Также все 16 февраля по новому календарю православная церковь чтит память святых мучеников Памфила, Порфирия, Валента и других. Двенадцать святых жили в Кесарии Палестинской, во времена правления императора Диоклетиана.

По церковному преданию, Памфил был пресвитером города, а Валент - диаконом в Елисейской церкви. Вместе с другими святыми, которых вспоминают сегодня, Памфила и Валента объединяла пылкая христианская вера.

Однако в тот период происходило гонение христиан, поэтому диакона и пресвитера, вместе с христианином Павлом, выследили и посадили в тюрьму.

Когда в город прибыли 130 верующих, которые возвращались в Киликию из изгнания и путешествовали через Кесарию, стража бросила исповедников в тюрьму. 16 февраля двенадцать из заключенных - Валента, Порфирия, Павла, Самуила, Даниила, Селевкия, Иулиана, Феодула, Иеремию, Илию и Исаию - вывели в суд.

Сначала местные власти пытались склонить их к язычеству, однако христиане были непоколебимы в своей вере и убеждениях. Тогда их пытали и казнили, после чего тела мучеников были похоронены сподвижниками.

Главные приметы этого дня

Если сегодня туман или снег - будет щедрый урожай.

16 февраля ветер сильный, а деревья громко шелестят - к оттепели.

Также сильный ветер в этот день означает, что лето будет прохладным.

Что сегодня нельзя делать

Согласно убеждениям предков, чтобы не навлечь на себя неудач и недугов, сегодня нельзя:

заключать брак или крестить ребенка

вязать или шить

занимать деньги кому-то или у кого-то

пускать в дом незнакомцев

ссориться или ругаться

рубить деревья

У кого сегодня день ангела

По новому календарю, 16 февраля день ангела отмечают: Юлиан, Иеремия, Илья, Даниил, Павел, Макар, Самуил.

К тому же по старому календарю сегодня именины празднуют обладатели таких имен: Василий, Анна, Владимир, Иван, Николай, Михаил, Павел, Роман, Тимофей, Тимофей, Семен.