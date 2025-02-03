ua en ru
Пн, 03 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

ПЦУ оновила церковний календар: зміни вже затверджено на Синоді

Понеділок 03 лютого 2025 18:58
UA EN RU
ПЦУ оновила церковний календар: зміни вже затверджено на Синоді Фото: ПЦУ внесла зміни до церковного календаря (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

Православна церква України (ПЦУ) під час чергового засідання Синоду затвердила зміни до церковного календаря. Нововведення стосуються деяких свят.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на ПЦУ.

2 лютого 2025 року в Синодальній залі Митрополичого дому, розташованому при Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі, відбулося чергове засідання Священного Синоду ПЦУ. У засіданні взяли участь всі члени Синоду, і одноголосно було затверджено ряд важливих змін у церковному календарі.

Зокрема, серед нововведень - у календар ПЦУ додали кілька нових свят. Одним із важливих рішень стало внесення в календар день пам’яті святої преподобної Анни Всеволодівни, княжни Київської, з датою святкування 3 листопада. Вона була онучкою благовірного князя Ярослава Мудрого та настоятелькою Андріївського монастиря у Києві.

Також у календарі з'явиться день пам'яті "Відновлення православної ієрархії Київської Митрополії" 31 серпня. Це важлива подія в історії Православної Церкви України, пов’язана з висвяченням святителя Іова (Борецького) на митрополита Київського у 1620 році, коли православна ієрархія була відновлена за сприяння козацтва та благовірного гетьмана Петра Сагайдачного.

Крім того, до календаря додано імена святителів Лазаря та Сильвестра, єпископів Переяславських, а також імена святителів Михаїла і Марина, єпископів Юр’ївських, з датою святкування 6 вересня. У церковному календарі з’явилися імена іспанських мучеників Аціскла і Вікторії з Кордови, з датою пам'яті 17 листопада.

Важливою зміною є також встановлення окремих днів вшанування святителів Іоана ІІ, митрополита Київського, та подвижника Києво-Печерської Лаври, преподобного Феоктиста Печерського. Пам'ять святителя Іоана ІІ відзначатиметься 31 серпня, а Феоктист Печерський буде вшанований 5 серпня.

Крім того, встановили окремий день вшанування святителів єпископів Переяславських: Єфрема, Миколая, Петра, Лазаря, Сильвестра, Євфимія, Симеона - 28 січня.

Зміни також торкнулися уточнень у назвах святих, таких як прп. Амфілохій Почаївський - преподобний Амфілохій Почаївський, в малій схимі Йосиф, чудотворець Іловецький. Преподобний за життя був знаний як отець Йосиф, а велику схиму прийняв незадовго до смерті і більшу частину життя не провів у Лаврі, мешкаючи в рідному селі Мала Іловиця та на братському цвинтарі у Почаєві, де приймав численних відвідувачів.

Уточнили у календарі також найменування прп. Єфросинії Суздальської, оскільки вона є дочкою Чернігівського князя мученика Михаїла – преподобна Єфросинія, княжна Чернігівська, ігуменя Суздальська.

Нагадаємо, 2025 рік не є високосним, тому лютий містить 28 днів. Серед свят, які українці відзначатимуть цього місяця за новоюліанським календарем, буде, зокрема, Стрітення Господнє. РБК-Україна детально розповідало, які церковні свята українці відзначатимуть у лютому.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПЦУ Церковний календар Свята
NEWS
Бився у небі за Україну майже три роки: у бою загинув льотчик Іван Болотов
Бився у небі за Україну майже три роки: у бою загинув льотчик Іван Болотов
DAILY
Мир через силу. Як Трамп може змусити Путіна закінчити війну і почати переговори
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мир через силу. Як Трамп може змусити Путіна закінчити війну і почати переговори