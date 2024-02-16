Свято 16 лютого: чим особливий цей день, що сьогодні заборонено робити

Традиції цього дня

У православному календарі ця дата відзначає пам’ять святих мучеників Памфіла, Порфирія та інших. Ці дванадцять мучеників, покликані стати прикладом вірності, постраждали за свою віру в Ісуса Христа під час правління імператора Діоклетіана у Кесарії Палестинській.

Памфіл жив у III столітті він був пресвітером у Кесарії Палестинській. У той час він був одним із найбільших богословів. При церкві Памфіл організував богословську школу і навернув у християнство багатьох язичників.

У цю дату заведено балувати дітей, пригощати та обдаровувати. Батьки моляться святим про міцне здоров'я та довголіття дітей, захист від нещасть. Селяни 16 лютого оглядали та лагодили кінські упряжки, вози тощо.

16 лютого - яке сьогодні свято (фото: Freepik)

Головні прикмети цього дня

наші предки дивилися на погоду цього дня: сніг чи туман - рік буде врожайним

якщо дерева шарудять і є сильний вітер, то варто чекати на відлигу

а ось сильний вітер означає, що літо буде холодним.

Чого не можна робити сьогодні

не можна рубати дерева інакше можна накликати біду

в жодному разі не можна хрестити дитину чи укладати шлюб

не можна пускати до будинку незнайомців

за прикметами не слід позичати гроші

не можна лаятися, бо сварка буде довгою

заборонено шити та в'язати.

Сьогодні День ангела відзначають: Макар, Ілля, Данило.

Яке свято відзначається в Україні

В Україні 16 лютого святкують День військового журналіста. Це професійне свято було створене за наказом Міністра оборони ще у 2018 році.

Варто сказати, що дата була обрана не випадково, оскільки 16 лютого 2015 року сталася трагедія - під Дебальцевим загинув військовий журналіст Дмитро Лабуткін.

16 лютого - День військового журналіста (фото: Freepik)