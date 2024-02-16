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Праздник 16 февраля: чем особенный этот день, что сегодня запрещено делать

Какой сегодня праздник (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

16 февраля 2024 года верующие чтят память святых мучеников Памфила, Порфирия и других.

О том, что можно и категорически нельзя делать в этот день, его приметы читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

Традиции этого дня

В православном календаре дата отмечает память святых мучеников Памфила, Порфирия и других. Эти двенадцать мучеников, призванные стать примером верности, пострадали за свою веру в Иисуса Христа во время правления императора Диоклетиана в Кесарии Палестинской.

Памфил жил в III веке он был пресвитером в Кесарии Палестинской. В то время он был одним из величайших богословов. При церкви Памфил организовал богословскую школу и обратил в христианство многих язычников.

В эту дату принято баловать детей, угощать и одаривать. Родители молятся святым о крепком здоровье и долголетии детей, защите от несчастий. Крестьяне 16 февраля осматривали и чинили лошадиные упряжки, телеги и т.д.

16 февраля – какой сегодня праздник (фото: Freepik)

Главные приметы этого дня

  • наши предки смотрели на погоду в этот день: снег или туман - год будет урожайным
  • если деревья шуршат и есть сильный ветер, то стоит ждать оттепели
  • а вот сильный ветер означает, что лето будет холодным.

Чего нельзя делать сегодня

  • нельзя рубить деревья иначе можно навлечь беду
  • ни в коем случае нельзя крестить ребенка или заключать брак
  • нельзя пускать в дом незнакомцев
  • по приметам не следует занимать деньги
  • нельзя ругаться, потому что ссора будет долгой
  • запрещено шить и вязать.

Сегодня День ангела отмечают: Макар, Илия, Даниил.

Какой праздник отмечается в Украине

В Украине 16 февраля отмечают День военного журналиста. Этот профессиональный праздник был создан по приказу Министра обороны еще в 2018 году.

Следует сказать, что дата была выбрана не случайно, поскольку 16 февраля 2015 года произошла трагедия - под Дебальцевым погиб военный журналист Дмитрий Лабуткин.

16 февраля – День военного журналиста (фото: Freepik)

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святаПраздник в Украине