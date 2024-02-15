Коли будемо святкувати Масляну у 2024 році та ласувати млинцями

Масляну або Масницю в Україні святкують щороку. Традиційно Масляна починається за тиждень до Великого посту і триває сім днів. Вона символізує проводи зими та зустріч весни. На Масляну є певні традиції та обряди, які мають своє символічне значення.

Коли в Україні у 2024 році будуть святкувати Масляну та які є традиції, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Коли буде Масляна

2024 року Масляна розпочнеться пізно - 11 березня. Переважно це свято випадає на кінець лютого - початок березня, але цього року в нас пізній Великдень, а Великий піст почнеться тільки 18 березня.

Великдень будемо святкувати 5 травня.

Традиції Масляної

Свято Масляної дуже древнє, воно з'явилося ще до християнства. Деякі обряди збереглися з часів слов'ян та язичницьких традицій, а деякі з'явилися вже у часи християнства. Багато людей Масляну не вважають святом.

На Масляну гуляють та святкують цілий тиждень і кожен має свою назву та традиції:

Понеділок - зустріч Масляної

Вівторок - Заграші

Середа - Тещині млинці

Четвер - Розгуляй

П'ятниця - Тещині вечірки

Субота - Зовицині посиденьки

Неділя - прощена та проводи Масляної

Найголовніша традиція - млинці. Їх печуть у великій кількості, подають з різними начинками, пригощають рідних та друзів.

З давніх часів на Масляну робили народні гуляння, ярмарки, вечірні посиденьки, починали сватання та знайомство з майбутніми родичами.

Вважалося, чим веселіше та багатше відсвяткуєш Масляну - тим краще буде увесь наступний рік. На свято ходили в гості, налагоджували стосунки в сім'ї, влаштовували масові заходи з іграми, забавами.

Останній день Масляної - Прощена неділя. Цього дня давні слов'яни спалювали опудало Масляної, яка символізувала зиму. Цього дня прощаються із зимою та зустрічають весну. А ще заведено просити вибачення у рідних, у друзів і у всіх, кого ви коли-небудь образили.