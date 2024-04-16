Свято 16 квітня: що не можна робити, щоб не було лиха, кого привітати з днем ангела

Історія та традиції свята

Святі мучениці Агапія, Ірина і Хіонія були рідними сестрами і жили на рубежі III і IV століть поблизу італійського міста Аквілєї. Вони залишилися сиротами в юному віці. Дівчата вели благочестиве християнське життя і відхиляли залицяння численних женихів.

Агапія і Хіонія були заживо спалені, а Ірина була проколена стрілами. Їхні тіла та одяг залишилися непошкодженими вогнем, а обличчя прекрасними та спокійними. Ці події відбулися 304 року, і сьогодні вони вшановуються як приклад сильної віри та мужності.

У стародавні часи саме цього дня готували насіння до висадження. Вважалося, що цей день є сприятливим для сільськогосподарських робіт на полі і в саду. Під час праці радили міцно зав'язувати хустку на голові, тоді урожай мав обіцяти бути великим.

Що суворо не можна робити цього дня

У цей день наші предки намагалися утримуватися від вживання образливих слів. Вважалося, що всі вони можуть повернутися до особи, яка їх сказала, приносячи з собою проблеми зі здоров'ям. Також не рекомендувалося займатися риболовлею разом із рибою до дому можна принести нещастя.

Головні прикмети дня

дивилися, який сьогодні день: наскільки багато вже виросло подорожника, настільки багатим буде урожай;

чутно грім - хліб добре вродить;

злива - до спекотної погоди влітку;

вітряно і прохолодно - таким слід очікувати і літо.

Хто святкує іменини: Леонід, Ірина, Галина.