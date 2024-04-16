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Праздник 16 апреля: что нельзя делать, чтобы не было беды, кого поздравить с днем ангела

Какой 16 апреля праздник (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

16 апреля 2024 года церковный праздник трех святых мучениц Агапии, Ирины, Хионии.

О том, какие сегодня приметы и категорически нельзя делать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Использованные источники для подготовки материала: сайт ВТО, Лунный календарь, DayToday.

История и традиции праздника

Святые мученицы Агапия, Ирина и Хиония были родными сестрами и жили на рубеже III и IV веков вблизи итальянского города Аквилеи. Они остались сиротами в юном возрасте. Девушки вели благочестивую христианскую жизнь и отклоняли ухаживания многочисленных женихов.

Агапия и Хиония были заживо сожжены, а Ирина была проколота стрелами. Их тела и одежда остались невредимыми огнем, а лица прекрасными и спокойными. Эти события произошли в 304 году, и сегодня они чествуются как пример сильной веры и мужества.

В старину именно в этот день готовили семена к высадке. Считалось, что этот день является благоприятным для сельскохозяйственных работ на поле и в саду. Во время работы советовали крепко завязывать платок на голове, тогда урожай должен был обещать быть большим.

Что строго нельзя делать в этот день

Наши предки старались воздерживаться от употребления оскорбительных слов. Считалось, что все они могут вернуться к лицу, которое их сказало, принося с собой проблемы со здоровьем. Также не рекомендовалось заниматься рыбалкой вместе с рыбой в дом можно принести несчастье.

Главные приметы дня

  • смотрели, какой сегодня день: насколько много уже выросло подорожника, столь богат будет урожай;
  • слышен гром - хлеб хорошо уродит;
  • ливень - к жаркой погоде летом;
  • ветрено и прохладно - таким следует ожидать и лето.

Кто празднует именины: Леонид, Ирина, Галина.

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