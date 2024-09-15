Свято 15 вересня: що суворо заборонено робити сьогодні, народні прикмети

Сьогодні, 15 вересня, свято - православні українці вшановують пам’ять святого великомученика Микити за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Яке сьогодні свято у церковному календарі
Святий Микита, великомученик IV століття, походив з готського народу і був одним із перших християн у своїй країні. Його охрестив єпископ Феофіл, після чого Микита активно проповідував християнство серед свого народу.
Тоді готи розділилися на дві групи: язичники під керівництвом Афанаріха і християни на чолі з Фрітігерном. Після запеклої битви, в якій хрест відіграв вирішальну роль у перемозі християн, віра почала швидко поширюватися серед варварів.
Святий Микита став видатним лідером і проповідником, активно поширюючи християнство серед готів. Коли Афанаріх повернувся і почав жорстоко переслідувати християн, Микита сміливо виступив проти нього. За свою непохитну віру він був спалений живцем, але залишився вірним Христу до кінця.
Тіло святого Микити дивовижно залишилося неушкодженим після спалення. Християнин Маріан таємно забрав його, щоб поховати. Мощі святого Микити стали джерелом зцілень для багатьох людей, і для їх вшанування було збудовано храм. Згодом мощі перенесли до Константинополя, де їх продовжували шанувати і молитися біля них.
Микита Готський (зображення: Вікіпедія)
Згідно з українськими віруваннями, сьогодні не рекомендується робити наступне:
Крім того, не радять проводити цей день на самоті. Найкраще запросити гостей або провести час із близькими. Це також чудова можливість для примирення з родиною і налагодження стосунків.
Наші предки в цей день зазвичай не працювали. Вони відзначали свято, веселилися, спілкувалися з друзями, співали пісні і танцювали. Жінки присвячували час улюбленому рукоділлю.
Сьогодні іменини святкують: Андрій, Григорій, Дмитро, Іван, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Микита, Микола, Петро, Людмила, Марія.
За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Діви.
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Християнський портал "Кіріос", Вікіпедія.