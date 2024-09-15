Праздник 15 сентября: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Святой Никита, великомученик IV века, происходил из готского народа и был одним из первых христиан в своей стране. Его окрестил епископ Феофил, после чего Никита активно проповедовал христианство среди своего народа.

Тогда готы разделились на две группы: язычники под руководством Афанариха и христиане во главе с Фритигерном. После ожесточенной битвы, в которой крест сыграл решающую роль в победе христиан, вера стала быстро распространяться среди варваров.

Святой Никита стал выдающимся лидером и проповедником, активно распространяя христианство среди готов. Когда Афанарих вернулся и начал жестоко преследовать христиан, Никита смело выступил против него. За свою непоколебимую веру он был сожжен заживо, но остался верен Христу до конца.

Тело святого Никиты удивительно осталось невредимым после сожжения. Христианин Мариан тайно унес его, чтобы похоронить. Мощи святого Никиты стали источником исцелений для многих людей, и для их чествования был построен храм. Впоследствии мощи перенесли в Константинополь, где их продолжали уважать и молиться возле них.

Никита Готский (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 15 сентября

Согласно украинским верованиям, сегодня не рекомендуется делать следующее:

Ссориться или злословить

Ходить на рынок или торговаться

Начинать новые дела

Делать деревья и обрезать ветки

Кроме того, не советуют проводить этот день в одиночестве. Лучше пригласить гостей или провести время с близкими. Это также отличная возможность примирения с семьей и налаживания отношений.

Народные приметы и традиции этого дня

В лесу много муравейников – к холодной зиме

Утром на траве иней – скоро будет похолодание

Весь день солнечно – до теплой осени

Облака плывут низко - надвигается ненастье

Идет дождь – осенью будет мало осадков.

Наши предки в этот день обычно не работали. Они отмечали праздник, веселились, общались с друзьями, пели песни и плясали. Женщины посвящали время любимому рукоделию.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Андрей, Григорий, Дмитрий, Иван, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Никита, Николай, Петр, Людмила, Мария.

За гороскопом люди, родившиеся сегодня - Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: