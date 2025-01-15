Свято 15 січня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Історія церковного свята

Святий Павло, якого вшановують сьогодні, жив у стародавньому Єгипті. Павло народився в IV столітті в місті Фіви, отримавши через це своє ім'я.

Хлопець народився в заможній родині, завдяки якій прийшов до християнської віри. Проте до того часу, як Павло став підлітком, його батьки померли.

Опікуном хлопчика став жадібний родич, який прагнув заволодіти маєтком та спадком, залишеними батьками Павла. Задля цього чоловік розповів язичникам при владі, що дитина дотримується християнської віри.

Спершу Павла намагалися привабити різноманітними речами, притаманних язичництву, а коли хлопець відмовився, його намагалися запроторити до в'язниці.

Павлу вдалося втекти та, після поневірянь, знайти пустелі печеру. Святий оселився в знайденому місці та провів у відлюдництві майже все своє життя.

Незадовго до смерті Павла його знайшов преподобний Антоній Великий, який побачив видіння про відлюдника. Після смерті святого Антонія поховав тіло Павла, а за століття на місці печери заснували монастир.

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Іоан Кущник, якого також згадують сьогодні, народився в V столітті на території Константинополя. Родина, де народився візантійський святий, була знаною та багатою, тож хлопчик отримав чудове виховання та освіту.

З дитинства Іоан мав інтерес до духовних книг, а згодом попросив подарувати йому Євангеліє. З бажанням присвятити своє життя служінню Богові парубок прийняв чернече постриження.

Святий помер в середині V століття, провівши в життя в суворій стриманості, терплячості та безперестанній молитві.

Що сьогодні не можна робити

За народними прикметами, певна хатня діяльність та звичні дії могли неабияк зашкодити, відвернувши успіх та щастя. Тому відповідно до давніх вірувань, сьогодні не можна:

багато гуляти замість роботи

голосувати та шуміти

лаятися та сваритися

За старим календарем, сьогодні відзначали День Сильвестра або "Куряче свято" - святий був покровителем домашньої птиці. Тому, щоб залучити успіх на наступний рік, цього дня особливо ретельно турбувалася про домашніх птахів

А також чистили курник - щоб щастя прийшло до хати. Натомість їсти м'ясо птиці цього дня було суворо заборонено - можна було накликати лихо.

Головні прикмети цього дня

Якщо сьогодні яскраво світять зорі всю ніч - рік буде врожайним.

Цього дня небо закрито хмарами - до пізньої весни.

15 січня багато снігу - до тривалих морозів.

Сьогодні сильний вітер обриває гілля - весна буде з дощами.

У кого сьогодні день ангела

За новим стилем, 15 січня іменини святкують: Прохор, Гаврило, Михайло, Олена, Іван, Ілона, Павло, Ян.

А за старим стилем сьогодні день ангела у власників таких імен: Василь, Серафим, Марк, Кузьма, Петро, Сергій, Юліана, Уляна.