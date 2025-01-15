Праздник 15 января: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

История церковного праздника

Святой Павел, которого почитают сегодня, жил в древнем Египте. Павел родился в IV веке в городе Фивы, получив из-за этого свое имя.

Парень родился в состоятельной семье, благодаря которой пришел к христианской вере. Однако к тому времени, как Павел стал подростком, его родители умерли.

Опекуном мальчика стал жадный родственник, который стремился завладеть имением и наследством, оставленными родителями Павла. Для этого мужчина рассказал язычникам при власти, что ребенок придерживается христианской веры.

Сначала Павла пытались привлечь различными вещами, присущими язычеству, а когда парень отказался, его пытались посадить в тюрьму.

Павлу удалось сбежать и, после скитаний, найти в пустыне пещеру. Святой поселился в найденном месте и провел в отшельничестве почти всю свою жизнь.

Незадолго до смерти Павла его нашел преподобный Антоний Великий, который увидел видение об отшельнике. После смерти святого Антония похоронил тело Павла, а через столетие на месте пещеры основали монастырь.

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Иоанн Кущник, которого также вспоминают сегодня, родился в V веке на территории Константинополя. Семья, где родился византийский святой, была известной и богатой, поэтому мальчик получил прекрасное воспитание и образование.

С детства Иоанн имел интерес к духовным книгам, а затем попросил подарить ему Евангелие. С желанием посвятить свою жизнь служению Богу парень принял монашеское пострижение.

Святой умер в середине V века, проведя в жизни в строгом воздержании, терпеливости и непрестанной молитве.

Что сегодня нельзя делать

По народным приметам, определенная домашняя деятельность и привычные действия могли изрядно навредить, отвернув успех и счастье. Поэтому согласно древним верованиям, сегодня нельзя:

много гулять вместо работы

голосовать и шуметь

ругаться и ссориться

По старому календарю, сегодня отмечали День Сильвестра или "Куриный праздник" - святой был покровителем домашней птицы. Поэтому, чтобы привлечь удачу на следующий год, в этот день особенно тщательно заботилась о домашних птицах

А также чистили курятник - чтобы счастье пришло в дом. Зато есть мясо птицы в этот день было строго запрещено - можно было навлечь беду.

Главные приметы этого дня

Если сегодня ярко светят звезды всю ночь - год будет урожайным.

В этот день небо закрыто облаками - к поздней весне.

15 января много снега - к длительным морозам.

Сегодня сильный ветер обрывает ветки - весна будет с дождями.

У кого сегодня день ангела

По новому стилю, 15 января именины празднуют: Прохор, Гавриил, Михаил, Елена, Иван, Илона, Павел, Ян.

А по старому стилю сегодня день ангела у обладателей таких имен: Василий, Серафим, Марк, Кузьма, Петр, Сергей, Юлиана, Ульяна.