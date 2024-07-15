Свято 15 липня: що суворо заборонено робити сьогодні, народні прикмети

Сьогодні, 15 липня, свято - православні українці вшановують пам’ять святого рівноапостольного великого князя Володимира і День хрещення Київської Русі за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Володимир Великий був князем київським у 980-1015 роки. Відомий тим, що у 988 році здійснив хрещення Русі та зробив християнство офіційною релігією Київської Русі. Ця подія мала значний вплив на культурний і політичний розвиток держави.

Володимир прагнув зміцнити державу та об'єднати народ. Тому після вивчення різних релігій він обрав християнство в його візантійській формі, яке повинно було замінити розрізнені язичницькі вірування, популярні на території Київської Русі.

За легендою, Володимир довго не міг обрати для свого народу нову релігію. Він відправив посланців у різні куточки світу, аби більше дізнатися про вірування інших народів. Вибір пав саме на християнство, і Володимир хрестився у Константинополі та одружитися з візантійською принцесою Анною. Це було важливим кроком для зміцнення політичних і культурних зв'язків з Візантійською імперією.

Прийняття християнства мало значний вплив на Київську Русь. Ця подія інтегрувала Русь до християнського світу, що стимулювало розвиток культури, освіти, писемності та архітектури. Володимир активно підтримував будівництво церков і монастирів, що заклало основу для духовного життя Русі.

Святий Володимир шанується як рівноапостольний, адже він провів значну місіонерську діяльність і сприяв розвитку християнства по всій території могутньої держави. Багата кількість церков та храмів названі на його честь.

Хрещення святого князя Володимира (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 15 липня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Працювати на городі та в полі

Користуватися гострими предметами

Займатися прибиранням

Жалітися на проблеми

Робити необдумані покупки.

Натомість цього дня слід приділити особливу увагу сновидінням. Наші пращури вважали, що ніч проти 15 липня може послати відповідь на важливі питання, тому старалися детально запам’ятовувати сновидіння.

Народні прикмети і традиції цього дня

З самого ранку іде дощ - після обіду буде ясно

Комахи літають низько - до сонячної погоди

Листя на липі почало жовтіти - очікується рання осінь

Вітер змінив напрямок - скоро поміняється погода

Ввечері стелиться туман - наступного дня піде дощ

Негода цього дня не затримається надовго.

Вранці слід запалити свічку і звернутися з молитвою до святого Володимира, просячи захисту та Божої допомоги. Після цього церква рекомендує випити святої води й окропити нею всі кімнати у вашому домі. Вважається, що це допоможе уберегтися від усього поганого.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Василь, Петро, Володимир.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Раки.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: