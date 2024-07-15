Праздник 15 июля: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы
Сегодня, 15 июля, праздник - православные украинцы чтят память святого равноапостольного великого князя Владимира и День крещения Киевской Руси по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Какой сегодня праздник в церковном календаре
Владимир Великий был киевским князем в 980-1015 годы. Известен тем, что в 988 году совершил крещение Руси и сделал христианство официальной религией Киевской Руси. Это событие оказало значительное влияние на культурное и политическое развитие государства.
Владимир стремился укрепить и объединить народ. Поэтому после изучения разных религий он избрал христианство в его византийской форме, которое должно было заменить разрозненные языческие верования, популярные на территории Киевской Руси.
По легенде Владимир долго не мог выбрать для своего народа новую религию. Он отправил посланцев в разные уголки мира, чтобы больше узнать о верованиях других народов. Выбор пал именно на христианство, и Владимир крестился в Константинополе и жениться на византийской принцессе Анне. Это было важным шагом по укреплению политических и культурных связей с Византийской империей.
Принятие христианства оказало значительное влияние на Киевскую Русь. Это событие интегрировало Русь в христианский мир, что стимулировало развитие культуры, образования, письменности и архитектуры. Владимир активно поддерживал строительство церквей и монастырей, что заложило основу духовной жизни Руси.
Святой Владимир почитается равноапостольным, ведь он провел значительную миссионерскую деятельность и способствовал развитию христианства по всей территории могущественного государства. Богатое количество церквей и храмов названы в его честь.
Крещение святого князя Владимира (изображение: Википедия)
Что нельзя делать сегодня, 15 июля
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
- Работать на огороде и в поле
- Пользоваться острыми предметами
- Заниматься уборкой
- Жаловаться на проблемы
- Совершать необдуманные покупки.
В этот день следует уделить особое внимание сновидениям. Наши предки заметили, что ночь на 15 июля может послать ответ на важные вопросы, поэтому старались подробно запоминать сновидения.
Народные приметы и традиции этого дня
- С утра идет дождь - после обеда будет ясно
- Насекомые летают низко - к солнечной погоде
- Листья на липе начали желтеть - ожидается ранняя осень
- Ветер изменил направление - скоро поменяется погода
- Вечером стелется туман - на следующий день пойдет дождь
- Ненастье в этот день не задержится надолго.
Утром следует зажечь свечу и обратиться с молитвой к святому Владимиру, прося защиты и Божьей помощи. После этого церковь рекомендует выпить святой воды и обрызгать ею все комнаты в вашем доме. Считается, что это поможет уберечься от всего плохого.
У кого день ангела сегодня
Сегодня именины празднуют: Василий, Петр, Владимир.
По гороскопу люди, которые родились сегодня - Раки.
Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- День украинской государственности
- День крещения Киевской Руси-Украины
- День украинских миротворцев
- Всемирный день навыков молодежи
- День благотворительности социальных сетей.
Ранее мы публиковали дни ангела в июле 2024 года: кто празднует именины по новому и старому календарю.
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При написании материала были использованы источники: Большая украинская энциклопедия, УПЦ Благовест, Sogodni Svyato, Википедия.