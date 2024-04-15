Свято 15 квітня: що не можна робити сьогодні та які народні прикмети

У понеділок 15 квітня починається п'ятий тиждень Великого посту. В цей день церквою вшановується пам'ять апостолів від 70 Аристарха, Пуда і Трохима, благовірного великого князя Мстислава Володимировича.

Про те, які заборони і прикмети цього дня, читайте в матеріалі РБК-Україна (проєкт Styler).

Історія і традиції свята

Пуд, за певними згадками, був сином римського сенатора. Разом з Аристархом та Трохимом він був одним з 70 апостолів, що розповсюджували християнство зі святими Петром і Павлом.

Під час протистоянь влади та церкви святі були страчені за наказом імператора Нерона. Тому в народі, в пам'ять про апостола, 15 квітня називали днем Пуда.

А от Мстислава Володимировича, Великого князя Київського, церква канонізувала приблизно у 13 столітті. За правління князя будувалися церкви та монастирі, зокрема Свято-Федорівський монастир, та створено Мстиславове Євангеліє.

15 квітня бруньки на горобині і калині, з яких потім готували напої, розпускалися. Предки вірили, що ці дерева мають цілющі властивості - наприклад, можуть прибрати зубний біль. Однак для цього до горобини і калини треба ставитися з повагою, інакше буде лише погіршення стану.

Цього дня перевіряли пасіки, щоб пересвідчитися у тому, що бджоли пережили зиму і здорові. Якщо весна приходила рано, вулики виносили на свіже повітря.

Народні прикмети на 15 квітня

Якщо сьогодні вдень сонячно, а ввечері хмарно - до дощів.

15 квітня вночі холодно, однак спекотно вдень - незабаром буде тепла погода.

Сьогодні зорі червоного кольору - погода буде дощова і вітряна.

15 квітня бджоли рано повертаються до вулика - буде потепління.

Цього дня видно, як грають граки - буде сонячно і тепло.

Що не можна робити сьогодні