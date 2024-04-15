Свято 15 квітня: що не можна робити сьогодні та які народні прикмети
У понеділок 15 квітня починається п'ятий тиждень Великого посту. В цей день церквою вшановується пам'ять апостолів від 70 Аристарха, Пуда і Трохима, благовірного великого князя Мстислава Володимировича.
Про те, які заборони і прикмети цього дня, читайте в матеріалі РБК-Україна (проєкт Styler).
Використані джерела для підготовки матеріалу: сайт ПЦУ, Місячний календар.
Історія і традиції свята
Пуд, за певними згадками, був сином римського сенатора. Разом з Аристархом та Трохимом він був одним з 70 апостолів, що розповсюджували християнство зі святими Петром і Павлом.
Під час протистоянь влади та церкви святі були страчені за наказом імператора Нерона. Тому в народі, в пам'ять про апостола, 15 квітня називали днем Пуда.
А от Мстислава Володимировича, Великого князя Київського, церква канонізувала приблизно у 13 столітті. За правління князя будувалися церкви та монастирі, зокрема Свято-Федорівський монастир, та створено Мстиславове Євангеліє.
15 квітня бруньки на горобині і калині, з яких потім готували напої, розпускалися. Предки вірили, що ці дерева мають цілющі властивості - наприклад, можуть прибрати зубний біль. Однак для цього до горобини і калини треба ставитися з повагою, інакше буде лише погіршення стану.
Цього дня перевіряли пасіки, щоб пересвідчитися у тому, що бджоли пережили зиму і здорові. Якщо весна приходила рано, вулики виносили на свіже повітря.
Народні прикмети на 15 квітня
- Якщо сьогодні вдень сонячно, а ввечері хмарно - до дощів.
- 15 квітня вночі холодно, однак спекотно вдень - незабаром буде тепла погода.
- Сьогодні зорі червоного кольору - погода буде дощова і вітряна.
- 15 квітня бджоли рано повертаються до вулика - буде потепління.
- Цього дня видно, як грають граки - буде сонячно і тепло.
Що не можна робити сьогодні
- Цього дня не можна працювати допізна - можна накликати негаразди.
- Не можна зривати гілля горобини - будуть зуби боліти.
- 15 квітня не можна рубати дрова і вживати алкоголь.
Нещодавно ми розповідали, коли святкуватимуть Великдень цього року.
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