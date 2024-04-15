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Праздник 15 апреля: что нельзя делать сегодня и какие народные приметы

Понедельник 15 апреля 2024 06:00
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Праздник 15 апреля: что нельзя делать сегодня и какие народные приметы 15 апреля - начало пятой недели Великого поста (иллюстрация: Pixabay)
Автор: Людмила Рябухіна

В понедельник 15 апреля начинается пятая неделя Великого поста. В этот день церковью почитается память апостолов от 70 Аристарха, Пуда и Трофима, благоверного великого князя Мстислава Владимировича.

О том, какие запреты и приметы этого дня, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Использованные источники для подготовки материала: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

История и традиции праздника

Пуд, по некоторым упоминаниям, был сыном римского сенатора. Вместе с Аристархом и Трофимом он был одним из 70 апостолов, распространявших христианство со святыми Петром и Павлом.

Во время противостояний власти и церкви святые были казнены по приказу императора Нерона. Поэтому в народе, в память об апостоле, 15 апреля называли днем Пуда.

А вот Мстислава Владимировича, Великого князя Киевского, церковь канонизировала примерно в 13 веке. Во времена правления князя строились церкви и монастыри, в частности Свято-Федоровский монастырь, и создано Мстиславово Евангелие.

15 апреля почки на рябине и калине, из которых потом готовили напитки, распускались. Предки верили, что эти деревья обладают целебными свойствами - например, могут убрать зубную боль. Однако для этого к рябине и калине нужно относиться с уважением, иначе будет только ухудшение состояния.

В этот день проверяли пасеки, чтобы убедиться в том, что пчелы пережили зиму и здоровы. Если весна приходила рано, ульи выносили на свежий воздух.

Народные приметы на 15 апреля

  • Если днем солнечно, а вечером облачно - к дождям.
  • 15 апреля ночью холодно, однако жарко днем - вскоре будет теплая погода.
  • Сегодня звезды красного цвета - погода будет дождливая и ветреная.
  • 15 апреля пчелы рано возвращаются к улью - будет потепление.
  • В этот день видно, как играют грачи - будет солнечно и тепло.

Что нельзя делать сегодня

  • В этот день нельзя работать допоздна - можно навлечь невзгоды.
  • Нельзя срывать ветки рябины - будут зубы болеть.
  • 15 апреля нельзя рубить дрова и употреблять алкоголь.

Недавно мы рассказывали, когда будут праздновать Пасху в этом году.

Читайте также о том, что нельзя делать в Великий пост.

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