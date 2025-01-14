Свято 14 січня: що суворо заборонено робити сьогодні, народні прикмети

Історія церковного свята

Свята Ніна народилася в Каппадокії близько 280 року. Її матір була сестрою патріарха Єрусалимського, а батько був родичем святого великомученика Георгія.

Дівчина з дитинства цікавилась християнством. Коли у сні Ніні з'явилася Діва Марія і направила її до Іверії, дівчина вирушила до Грузії, дивом уникнувши ув'язнення язичниками.

Ніна оселилася у стародавній столиці, де своїм молитвами зцілювала від хвороб місцевих. Зокрема, дівчині вдалося врятувати від важкої хвороби Нану, грузинську царицю. Після цього правителька прийняла хрещення.

Також прийняв християнство цар Міріан, на прохання якого візантійський імператор Костянтин надіслав єпископа, трьох дяконів та двох священників. Крім цього, завдяки Ніні в Грузії збудували перший християнський храм.

Молитва до святої Ніни

О премилосердна Ніна, о Світла душа, Господом Богом зазначена. Руки перед тобою приклоняю, всією душею своєю тебе поважаю.

Прошу тебе не про монети, прошу тебе не про матеріальних благах, а прошу про зцілення мене раби (раба) божої, хворобою одержимою. Подай мені це зцілення, життя благоденственную, мирну.

Допоможи мені, свята Ніна ублагати Сина Божого, Ісуса Христа. Нехай святі ангели з неба спустять благодать. Хай буде так! Амінь!

Що сьогодні не можна робити

Відповідно до народних переконань, щоб не втратити щастя, сьогодні не можна:

сваритися з рідними і друзями

стригти волосся

виносити сміття

відмовляти у допомозі

приймати важливі рішення

позичати гроші комусь або в когось

Головні прикмети цього дня

Якщо сьогодні туман навколо місяця - може бути хуртовина

14 січня на деревах іній - до відлиги

Якщо сьогодні йде сніг, а вранці співали півні - до потепління

14 січня каркає ворона - до завірюхи

На небі в цей день білі хмари - до тривалих морозів

У кого сьогодні день ангела

За новим стилем, 14 січня день ангела відзначають: Аристарх, Адам, Сава, Давид, Андрій, Єремія, Веніамін, Павло, Ніна, Іван, Йосип, Ілля, Макар, Марк, Сергій, Степан, Ян.

До того за старим стилем сьогодні іменини у власників таких імен: Василь, Григорій, Богдан, Яків, Платон, Михайло, В'ячеслав, Емілія, Єремія, Іван, Олександр, Микола, Петро, Трохим, Ян.