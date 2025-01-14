Праздник 14 января: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы

История церковного праздника

Святая Нина родилась в Каппадокии около 280 года. Ее мать была сестрой патриарха Иерусалимского, а отец был родственником святого великомученика Георгия.

Девушка с детства интересовалась христианством. Когда во сне Нине явилась Дева Мария и направила ее в Иверию, девушка отправилась в Грузию, чудом избежав заточения язычниками.

Нина поселилась в древней столице, где своим молитвами исцеляла от болезней местных. В частности, девушке удалось спасти от тяжелой болезни Нану, грузинскую царицу. После этого правительница приняла крещение.

Также принял христианство царь Мириан, по просьбе которого византийский император Константин прислал епископа, трех дьяконов и двух священников. Кроме этого, благодаря Нине в Грузии построили первый христианский храм.

Молитва к святой Нине

О премилосердна Ніна, о Світла душа, Господом Богом зазначена. Руки перед тобою приклоняю, всією душею своєю тебе поважаю.

Прошу тебе не про монети, прошу тебе не про матеріальних благах, а прошу про зцілення мене раби (раба) божої, хворобою одержимою. Подай мені це зцілення, життя благоденственную, мирну.

Допоможи мені, свята Ніна ублагати Сина Божого, Ісуса Христа. Нехай святі ангели з неба спустять благодать. Хай буде так! Амінь!

Что сегодня нельзя делать

Согласно народным убеждениям, чтобы не потерять счастье, сегодня нельзя:

ссориться с родными и друзьями

стричь волосы

выносить мусор

отказывать в помощи

принимать важные решения

занимать деньги кому-то или у кого-то

Главные приметы этого дня

Если сегодня туман вокруг луны - может быть метель

14 января на деревьях иней - к оттепели

Если сегодня идет снег, а утром пели петухи - к потеплению

14 января каркает ворона - к метели - к метели

На небе в этот день белые облака - к длительным морозам

У кого сегодня день ангела

По новому стилю, 14 января день ангела отмечают: Аристарх, Адам, Савва, Давид, Андрей, Иеремия, Вениамин, Павел, Нина, Иван, Иосиф, Илья, Макар, Марк, Сергей, Степан, Ян.

К тому же по старому стилю сегодня именины у владельцев таких имен: Василий, Григорий, Богдан, Яков, Платон, Михаил, Вячеслав, Эмилия, Иеремия, Иван, Александр, Николай, Петр, Трофим, Ян.