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Свято 14 липня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

Церковне свято 14 липня 2024 за новим календарем (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сьогодні, 14 липня, свято - православні українці вшановують пам’ять святих отців шістьох Вселенських соборів за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Церква скликала собори, коли виникала потреба розв'язувати спірні питання чи проблеми, а також виробити єдиний підхід або бачення. На соборах обговорювали та приймали рішення, які допомагали впорядковувати церковне життя і зміцнювати віру.

На Вселенські собори з усього світу приїздили єпископи, священники та інші представники церкви. Вони збиралися, щоб прийняти нові постанови, які записували їх у Книгу Канонів (Правил).

Попередником Вселенських соборів вважається Апостольський собор, який було скликано апостолами в 51 році.

Наразі православна церква визнає сім Святих Вселенських Соборів:

  • Нікейський I (проти єресі Арія) - 325 рік.
  • Константинопольський I (проти єресі Македонія) - 381 рік.
  • Ефеський (проти єресі Несторія) - 431 рік.
  • Халкідонський (проти єресі монофізитів) - 451 рік.
  • Константинопольський II ("Про трьох главах") - 553 рік.
  • Константинопольський III (проти єресі монофелітів) - 680-681 роки.
  • Нікейський II (проти єресі іконоборців) - 787 рік.

14 липня ми вшановуємо усіх святих отців шести Вселенських Соборів. Вони мали вирішальне значення для встановлення основних принципів християнської віри та розв'язання важливих богословських і канонічних проблем.

День святих отців шести вселенських соборів (зображення: cerkiew.net.pl)

Що не можна робити сьогодні, 14 липня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

  • Вживати алкогольні напої
  • Викидати їжу та її залишки
  • Домовлятися про важливі речі.

Також вважається, що якщо ви знайшли гроші на вулиці - не варто нести їх додому, адже вони можуть накликати бідність і горе. Тому краще одразу витратити їх на щось корисне.

Народні прикмети і традиції цього дня

  • День пройшов без опадів - буде тепла осінь
  • Чутно глухий грім - очікується тихий дощ
  • На деревах почало червоніти листя - до гарного урожаю грибів
  • Дощить - така погода протримається ще тиждень
  • Червоне небо на сході сонця - скоро почнеться дощ
  • Чайки плавають у водоймах - до гарної погоди.

Наші пращури вважали, що сьогодні до заходу сонця обов’язково треба зробити хоча б одну добру справу, аби отримати щастя та добру долю.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Микола, Іван, Костянтин, Петро, Степан, Федір.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Раки.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:

  • Міжнародний день небінарних людей
  • День рибалки
  • День обізнаності про акул
  • День стовпотворіння
  • День безладу.

Раніше ми публікували дні ангела у липні 2024: хто святкує іменини за новим і старим календарем.

Читайте також 4 важливих правила, які всі повинні дотримуватись у церкві з поясненнями.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Велика українська енциклопедія, УПЦ Благовіст, Sogodni Svyato, Вікіпедія.

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