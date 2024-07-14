Свято 14 липня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

Сьогодні, 14 липня, свято - православні українці вшановують пам’ять святих отців шістьох Вселенських соборів за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Церква скликала собори, коли виникала потреба розв'язувати спірні питання чи проблеми, а також виробити єдиний підхід або бачення. На соборах обговорювали та приймали рішення, які допомагали впорядковувати церковне життя і зміцнювати віру.
На Вселенські собори з усього світу приїздили єпископи, священники та інші представники церкви. Вони збиралися, щоб прийняти нові постанови, які записували їх у Книгу Канонів (Правил).
Попередником Вселенських соборів вважається Апостольський собор, який було скликано апостолами в 51 році.
Наразі православна церква визнає сім Святих Вселенських Соборів:
14 липня ми вшановуємо усіх святих отців шести Вселенських Соборів. Вони мали вирішальне значення для встановлення основних принципів християнської віри та розв'язання важливих богословських і канонічних проблем.
День святих отців шести вселенських соборів (зображення: cerkiew.net.pl)
Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
Також вважається, що якщо ви знайшли гроші на вулиці - не варто нести їх додому, адже вони можуть накликати бідність і горе. Тому краще одразу витратити їх на щось корисне.
Наші пращури вважали, що сьогодні до заходу сонця обов’язково треба зробити хоча б одну добру справу, аби отримати щастя та добру долю.
Сьогодні іменини святкують: Микола, Іван, Костянтин, Петро, Степан, Федір.
За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Раки.
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
Раніше ми публікували дні ангела у липні 2024: хто святкує іменини за новим і старим календарем.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: Велика українська енциклопедія, УПЦ Благовіст, Sogodni Svyato, Вікіпедія.