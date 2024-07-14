Свято 14 липня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Церква скликала собори, коли виникала потреба розв'язувати спірні питання чи проблеми, а також виробити єдиний підхід або бачення. На соборах обговорювали та приймали рішення, які допомагали впорядковувати церковне життя і зміцнювати віру.

На Вселенські собори з усього світу приїздили єпископи, священники та інші представники церкви. Вони збиралися, щоб прийняти нові постанови, які записували їх у Книгу Канонів (Правил).

Попередником Вселенських соборів вважається Апостольський собор, який було скликано апостолами в 51 році.

Наразі православна церква визнає сім Святих Вселенських Соборів:

Нікейський I (проти єресі Арія) - 325 рік.

Константинопольський I (проти єресі Македонія) - 381 рік.

Ефеський (проти єресі Несторія) - 431 рік.

Халкідонський (проти єресі монофізитів) - 451 рік.

Константинопольський II ("Про трьох главах") - 553 рік.

Константинопольський III (проти єресі монофелітів) - 680-681 роки.

Нікейський II (проти єресі іконоборців) - 787 рік.

14 липня ми вшановуємо усіх святих отців шести Вселенських Соборів. Вони мали вирішальне значення для встановлення основних принципів християнської віри та розв'язання важливих богословських і канонічних проблем.

День святих отців шести вселенських соборів (зображення: cerkiew.net.pl)

Що не можна робити сьогодні, 14 липня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Вживати алкогольні напої

Викидати їжу та її залишки

Домовлятися про важливі речі.

Також вважається, що якщо ви знайшли гроші на вулиці - не варто нести їх додому, адже вони можуть накликати бідність і горе. Тому краще одразу витратити їх на щось корисне.

Народні прикмети і традиції цього дня

День пройшов без опадів - буде тепла осінь

Чутно глухий грім - очікується тихий дощ

На деревах почало червоніти листя - до гарного урожаю грибів

Дощить - така погода протримається ще тиждень

Червоне небо на сході сонця - скоро почнеться дощ

Чайки плавають у водоймах - до гарної погоди.

Наші пращури вважали, що сьогодні до заходу сонця обов’язково треба зробити хоча б одну добру справу, аби отримати щастя та добру долю.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Микола, Іван, Костянтин, Петро, Степан, Федір.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Раки.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: