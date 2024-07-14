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Праздник 14 июля: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Церковный праздник 14 июля 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня, 14 июля, праздник - православные украинцы чтят память святых отцов шести Вселенских соборов по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Церковь созвала соборы, когда возникала необходимость разрешать спорные вопросы или проблемы, а также выработать единый подход или видение. На соборах обсуждали и принимали решения, которые помогали приводить в порядок церковную жизнь и укреплять веру.

На Вселенские соборы по всему миру приезжали епископы, священники и другие представители церкви. Они собирались, чтобы принять новые постановления, которые записывали в Книгу Канонов (Правил).

Предшественником Вселенских соборов считается Апостольский собор, созванный апостолами в 51 году.

На сегодняшний день православная церковь признает семь Святых Вселенских Соборов:

  • Никейский I (против ереси Ария) - 325 год.
  • Константинопольский I (против ереси Македония) - 381 год.
  • Эфесский (против ереси Нестория) - 431 год.
  • Халкидонский (против ереси монофизитов) - 451 год.
  • Константинопольский II ("О трех главах") - 553 год.
  • Константинопольский III (против ереси монофелитов) - 680-681 годы.
  • Никейский II (против ереси иконоборцев) - 787 год.

14 июля мы чествуем всех святых отцов шести Вселенских Соборов. Они имели решающее значение для установления основных принципов христианской веры и решения важных богословских и канонических проблем.

День святых отцов шести вселенских соборов (изображение: cerkiew.net.pl)

Что нельзя делать сегодня, 14 июля

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • Употреблять алкогольные напитки
  • Выбрасывать пищу и ее остатки
  • Договариваться о важных вещах.

Также считается, что если вы нашли деньги на улице - не стоит нести их домой, ведь они могут навлечь бедность и горе. Поэтому лучше сразу потратить их на что-нибудь полезное.

Народные приметы и традиции этого дня

  • День прошел без осадков - будет теплая осень
  • Слышен глухой гром - ожидается тихий дождь
  • На деревьях начали краснеть листья - до хорошего урожая грибов
  • Идет дождь - такая погода продержится еще неделю
  • Красное небо на закате - скоро начнется дождь
  • Чайки плавают в водоемах - к хорошей погоде.

Наши предки полагали, что сегодня до захода солнца обязательно нужно сделать хотя бы одно доброе дело, чтобы получить счастье.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Николай, Иван, Константин, Петр, Степан, Федор.

По гороскопу люди, которые родились сегодня - Раки.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • Международный день небинарных людей
  • День рыбака
  • День осведомленности об акулах
  • День столпотворения
  • День беспорядка.

Ранее мы публиковали дни ангела в июле 2024 года: кто празднует именины по новому и старому календарю.

Читайте также 4 важных правила, которые все должны соблюдать в церкви с пояснениями.

При написании материала были использованы источники: Большая украинская энциклопедия, УПЦ Благовест, Sogodni Svyato, Википедия.

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