Свято 13 жовтня: що краще не робити цього дня, у кого день ангела

13 жовтня православна церква вшановує пам'ять митрополита Михайла.
У нашому матеріалі читайте про всі традиції та табу цього свята, а також, хто святкує день ангела.
Святий Михайло народився у місті Сирія. Наприкінці X століття архієпископ Константинополя Микола II Хрисоверг послав його на Русь для хрещення князя Володимира. Зустрівшись у Корсуні, вони разом вирушили до Києва.
Вважається, що митрополит Михайло приклав руку до будівництва Києво-Золотоверхо-Михайлівського монастиря та заснування Києво-Межигірської обителі.
За переказами, святитель Михайло відвідав багато країн. Він ревно поширював християнство, скидаючи ідолів, де тільки міг. Помер у Києві. Там же, у Печерському монастирі, є його мощі.
Наші пращури дуже шанобливо ставилися до соломи, справедливо вважаючи, що вона вбирає силу сонця і землі.
Існує також спеціальний обряд купання малих дітей на порозі будинку Михайла Солом'яного. Це допомагає вберегти їх від хвороб узимку.
Сьогодні день ангела відзначають власники таких імен: Серафим, Семен, Петро, Михайло, Матвій, Леонід, Григорій, В'ячеслав, Василь, Олексій, Олександр, Аполлінарія та Олександра.
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