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Праздник 13 октября: что лучше не делать в этот день, у кого день ангела

Какой сегодня праздник (колаж РБК-Украина)
Автор: Styler

13 октября православная церковь чтит память митрополита Михаила.

В нашем материале читайте обо всех традициях и табу этого праздника, а также, кто празднует день ангела.

Святой Михаил родился в городе Сирия. В конце X века архиепископ Константинополя Николай II Хрисоверг послал его на Русь для крещения князя Владимира. Встретившись в Корсуни, они вместе направились в Киев.

Считается, что митрополит Михаил приложил руку к строительству Киево-Златоверхо-Михайловского монастыря и основанию Киево-Межигорской обители.

По преданию, святитель Михаил посетил много стран. Он ревностно распространял христианство, ниспровергая идолов, где только мог. Скончался в Киеве. Там же, в Печерском монастыре, находятся его мощи.

Наши предки очень уважительно относились к соломе, справедливо считая, что она вбирает в себя силу солнца и земли.

Существует также специальный обряд купания малых детей на пороге дома на Михаила Соломенного. Это помогает уберечь их от болезней зимой.

Главные приметы на Михаила

  • Если поутру видите на окнах мороз – ждите гостей.
  • Сухой снег выпал – к урожайному лету.
  • Если журавли отлетели – будет ранняя и холодная зима.
  • Если белка уже сменила шубу, то зима будет мягкой.
  • Бледная и мутная луна в тумане – к непогоде.
  • Если много орехов, а грибов нет – зима будет снежная и суровая.
  • Снегирь пищит – к ранней зиме.

Что нельзя в этот день

  • Нельзя предаваться лени
  • Нельзя ходить в гости и самим устраивать пиршества.
  • Нельзя ругаться и мыслить негативно.
  • Не стоит принимать подарки.

У кого сегодня именины

Сегодня день ангела отмечают владельцы таких имен: Серафим, Семен, Петр, Михаил, Матвей, Леонид, Григорий, Вячеслав, Василий, Алексей, Александр, Акакий, Аполлинария и Александра.

Раньше мы писали, когда отмечать Покров Пресвятой Богородицы, и что нужно успеть сделать.

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