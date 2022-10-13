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Свято 13 жовтня: що краще не робити цього дня, у кого день ангела

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Четвер 13 жовтня 2022 06:01
Свято 13 жовтня: що краще не робити цього дня, у кого день ангела Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

13 жовтня православна церква вшановує пам'ять митрополита Михайла.

У нашому матеріалі читайте про всі традиції та табу цього свята, а також, хто святкує день ангела.

Святий Михайло народився у місті Сирія. Наприкінці X століття архієпископ Константинополя Микола II Хрисоверг послав його на Русь для хрещення князя Володимира. Зустрівшись у Корсуні, вони разом вирушили до Києва.

Вважається, що митрополит Михайло приклав руку до будівництва Києво-Золотоверхо-Михайлівського монастиря та заснування Києво-Межигірської обителі.

За переказами, святитель Михайло відвідав багато країн. Він ревно поширював християнство, скидаючи ідолів, де тільки міг. Помер у Києві. Там же, у Печерському монастирі, є його мощі.

Наші пращури дуже шанобливо ставилися до соломи, справедливо вважаючи, що вона вбирає силу сонця і землі.

Існує також спеціальний обряд купання малих дітей на порозі будинку Михайла Солом'яного. Це допомагає вберегти їх від хвороб узимку.

Головні прикмети на Михайла

  • Якщо вранці бачите на вікнах мороз – чекайте на гостей.
  • Сухий сніг випав – до врожайного літа.
  • Якщо журавлі відлетіли – буде рання та холодна зима.
  • Якщо білка вже змінила шубу, то зима буде м'якою.
  • Блідий і каламутний місяць у тумані – до негоди.
  • Якщо багато горіхів, а грибів немає – зима буде сніжною та суворою.
  • Снігур пищить – до ранньої зими.

Що не можна цього дня

  • Не можна вдаватися до лінощів
  • Не можна ходити в гості і самим влаштовувати бенкет.
  • Не можна лаятись і мислити негативно.
  • Не варто брати подарунки.

У кого сьогодні іменини

Сьогодні день ангела відзначають власники таких імен: Серафим, Семен, Петро, Михайло, Матвій, Леонід, Григорій, В'ячеслав, Василь, Олексій, Олександр, Аполлінарія та Олександра.

Раніше ми писали, коли відзначати Покрова Пресвятої Богородиці , і що потрібно встигнути зробити.

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