Праздник 13 октября: что лучше не делать в этот день, у кого день ангела
13 октября православная церковь чтит память митрополита Михаила.
В нашем материале читайте обо всех традициях и табу этого праздника, а также, кто празднует день ангела.
Святой Михаил родился в городе Сирия. В конце X века архиепископ Константинополя Николай II Хрисоверг послал его на Русь для крещения князя Владимира. Встретившись в Корсуни, они вместе направились в Киев.
Считается, что митрополит Михаил приложил руку к строительству Киево-Златоверхо-Михайловского монастыря и основанию Киево-Межигорской обители.
По преданию, святитель Михаил посетил много стран. Он ревностно распространял христианство, ниспровергая идолов, где только мог. Скончался в Киеве. Там же, в Печерском монастыре, находятся его мощи.
Наши предки очень уважительно относились к соломе, справедливо считая, что она вбирает в себя силу солнца и земли.
Существует также специальный обряд купания малых детей на пороге дома на Михаила Соломенного. Это помогает уберечь их от болезней зимой.
Главные приметы на Михаила
- Если поутру видите на окнах мороз – ждите гостей.
- Сухой снег выпал – к урожайному лету.
- Если журавли отлетели – будет ранняя и холодная зима.
- Если белка уже сменила шубу, то зима будет мягкой.
- Бледная и мутная луна в тумане – к непогоде.
- Если много орехов, а грибов нет – зима будет снежная и суровая.
- Снегирь пищит – к ранней зиме.
Что нельзя в этот день
- Нельзя предаваться лени
- Нельзя ходить в гости и самим устраивать пиршества.
- Нельзя ругаться и мыслить негативно.
- Не стоит принимать подарки.
У кого сегодня именины
Сегодня день ангела отмечают владельцы таких имен: Серафим, Семен, Петр, Михаил, Матвей, Леонид, Григорий, Вячеслав, Василий, Алексей, Александр, Акакий, Аполлинария и Александра.
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