Праздник 13 октября: что лучше не делать в этот день, у кого день ангела

В нашем материале читайте обо всех традициях и табу этого праздника, а также, кто празднует день ангела.

Святой Михаил родился в городе Сирия. В конце X века архиепископ Константинополя Николай II Хрисоверг послал его на Русь для крещения князя Владимира. Встретившись в Корсуни, они вместе направились в Киев.

Считается, что митрополит Михаил приложил руку к строительству Киево-Златоверхо-Михайловского монастыря и основанию Киево-Межигорской обители.

По преданию, святитель Михаил посетил много стран. Он ревностно распространял христианство, ниспровергая идолов, где только мог. Скончался в Киеве. Там же, в Печерском монастыре, находятся его мощи.

Наши предки очень уважительно относились к соломе, справедливо считая, что она вбирает в себя силу солнца и земли.

Существует также специальный обряд купания малых детей на пороге дома на Михаила Соломенного. Это помогает уберечь их от болезней зимой.

Главные приметы на Михаила

Если поутру видите на окнах мороз – ждите гостей.

Сухой снег выпал – к урожайному лету.

Если журавли отлетели – будет ранняя и холодная зима.

Если белка уже сменила шубу, то зима будет мягкой.

Бледная и мутная луна в тумане – к непогоде.

Если много орехов, а грибов нет – зима будет снежная и суровая.

Снегирь пищит – к ранней зиме.

Что нельзя в этот день

Нельзя предаваться лени

Нельзя ходить в гости и самим устраивать пиршества.

Нельзя ругаться и мыслить негативно.

Не стоит принимать подарки.

У кого сегодня именины

Сегодня день ангела отмечают владельцы таких имен: Серафим, Семен, Петр, Михаил, Матвей, Леонид, Григорий, Вячеслав, Василий, Алексей, Александр, Акакий, Аполлинария и Александра.