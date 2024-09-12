Свято 13 вересня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

Свято 13 вересня - завтра православні українці вшановують пам’ять святого мученика Корнилія за новим церковним календарем. У народі цей день називають "Осіннім Великоднем".

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке завтра свято у церковному календарі

Корнилій був римським сотником, який жив у Кесарії Палестинській і цікавився юдейською вірою, хоча сам був язичником. У книзі Діянь Апостолів його описують як праведну людину, що молилася та допомагала бідним. Одного разу під час молитви він побачив ангела, який сказав йому знайти апостола Петра, що був у Йоппі.

Петро теж отримав видіння, яке показало йому, що язичників можна приймати у християнську віру. Він прийшов до Корнилія і розповів йому про Ісуса Христа. Після цього Корнилій і його родина були охрещені Святим Духом.

Ця подія стала важливою для християнства, адже Корнилій був першим язичником, охрещеним без дотримання юдейських законів, що допомогло поширенню віри серед інших народів.

Видіння Корнилія сотника (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити завтра

Згідно віруванням і народним традиціям українців, завтра бажано не робити таке:

Лихословити і лаятись

Прибирати у домі

Відмовляти у допомозі.

Також не рекомендується спати на двох подушках, інакше ви можете лишитися без удачі та щастя в коханні та роботі.

Окрім цього, згідно зі старими повір'ями, завтра не варто годувати кохану людину стравами з гострої редьки, адже це може призвести до розставання. Також 13 вересня вважається несприятливим днем для укладання шлюбу.

Народні прикмети і традиції 13 вересня

Місяць виблискує червоним - до вітряної погоди

Іде дощ - до кінця року дощів більше не буде

Різко змінився напрям вітру - чекайте на опади

Птахи вже відлетіли до теплих країв - до ранньої зими.

У народі цей день називають "Осінній Великдень". Таку назву він отримав через богослужіння у великодньому стилі, якими завтра відзначають оновлення храму Воскресіння Христового в Єрусалимі.

У кого завтра день ангела

Завтра іменини святкують: Валеріан, Ілля, Микола, Олександр, Леонтій, Петро.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, завтра є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: