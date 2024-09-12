Праздник 13 сентября: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Праздник 13 сентября - завтра православные украинцы чтят память святого мученика Корнилия по новому церковному календарю. В народе этот день называют "Осенней Пасхой".

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой завтра праздник в церковном календаре

Корнилий был римским сотником, который жил в Кесарии Палестинской и интересовался иудейской верой, хотя сам был язычником. В книге Деяний Апостолов его описывают как праведного человека, который молился и помогал бедным. Однажды во время молитвы он увидел ангела, который сказал ему найти апостола Петра в Иоппе.

Петр тоже получил видение, показавшее ему, что язычников можно принимать в христианскую веру. Он пришел в Корнилий и рассказал ему об Иисусе Христе. После этого Корнилий и его семья были крещены Святым Духом.

Это событие стало важным для христианства, ведь Корнилий был первым язычником, крещенным без соблюдения иудейских законов, что помогло распространению веры среди других народов.

Видение Корнилия сотника (изображение: Википедия)

Что нельзя делать завтра

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:

Злословить и ругаться

Убирать в доме

Отказывать в помощи.

Также не рекомендуется спать на двух подушках, в противном случае вы можете остаться без удачи и счастья в любви и работе.

Кроме этого, согласно старым поверьям, завтра не стоит кормить любимого человека блюдами из острой редьки, ведь это может привести к расставанию. Также 13 сентября считается неблагоприятным днем для заключения брака.

Народные приметы и традиции 13 сентября

Луна сверкает красным - к ветреной погоде

Идет дождь - до конца года дождей больше не будет

Резко изменилось направление ветра - ждите осадков

Птицы уже отлетели в теплые края - к ранней зиме.

В народе этот день называли "Осенней Пасхой". Такое название он получил из-за богослужений в пасхальном стиле, которыми завтра отмечают обновление храма Воскресения Христова в Иерусалиме.

У кого завтра день ангела

Завтра именины отмечают: Валериан, Илья, Николай, Александр, Леонтий, Петр.

За гороскопом люди, родившиеся завтра -Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, завтра есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: