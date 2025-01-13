Свято 13 січня: що суворо заборонено робити сьогодні, народні прикмети

В понеділок 13 січня за новим календарем вшановують мучеників Єрмила і Стратоніка. За старим календарем сьогодні відзначають Віддання Різдва Христового, а також згадують преподобну Меланію Римлянку.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про те, яке свято сьогодні 13 січня, а також про його історію, головні заборони та традиції.
Святі мученики Єрмил і Стратонік жила на початку IV століття. Тоді правив імператор Ликиній, який влаштовував гоніння християн.
Стратонік і Єрмил були слов'янами, зокрема Єрмил був дияконом у Сингидоні. За його віру, Єрмила ув'язнили та піддали тортурам. Але й тоді чоловік не відрікся від християнства.
Стратонік був тюремним наглядачем і водночас приятелем Єрмила і таємним християнином. Побачивши ув'язнення Єрмила, Стратонік був в розпачі.
Коли про це дізналися інші охоронці, то піддали Стратоніка мукам. Після тортур мучеників кинули в Дунай. За три дні тіла святих знайшли християни та з почестями поховали мучеників біля Сингидона.
Щоб не зазнати невдачі цього дня та протягом року, предки намагалися утриматися від певних справ. Відповідно до давніх переконань, сьогодні не можна:
В цей день пращури приділяли особливу увагу домашнім тваринам, а саме котам і собакам. Вірили, що в цей день вони можуть передбачати погоду та впливати на долю.
За новим стилем, 13 січня день ангела відзначають: Яків, Афанасій, Петро, Максим, Єлізар.
До того за старим стилем сьогодні іменини у власників таких імен: Меланія, Михайло, Петро.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Місячний календар, Церковний календар, Вікіпедія.