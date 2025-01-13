Праздник 13 января: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы

В понедельник 13 января по новому календарю почитают мучеников Ермила и Стратоника. По старому календарю сегодня отмечают Отдание Рождества Христова, а также вспоминают преподобную Меланию Римлянку.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о том, какой праздник сегодня 13 января, а также о его истории, главных запретах и традициях.
Святые мученики Ермил и Стратоник жила в начале IV века. Тогда правил император Ликиний, который устраивал гонения христиан.
Стратоник и Ермил были славянами, в частности Ермил был диаконом в Сингидоне. За его веру, Ермила посадили в тюрьму и подвергли пыткам. Но и тогда человек не отрекся от христианства.
Стратоник был тюремным надзирателем и одновременно приятелем Ермила и тайным христианином. Увидев заключение Ермила, Стратоник был в отчаянии.
Когда об этом узнали другие охранники, то подвергли Стратоника мучениям. После пыток мучеников бросили в Дунай. Через три дня тела святых нашли христиане и с почестями похоронили мучеников возле Сингидона.
Чтобы не потерпеть неудачу в этот день и в течение года, предки старались воздержаться от определенных дел. Согласно древним убеждениям, сегодня нельзя:
В этот день предки уделяли особое внимание домашним животным, а именно котам и собакам. Верили, что в этот день они могут предсказывать погоду и влиять на судьбу.
По новому стилю, 13 января день ангела отмечают: Яков, Афанасий, Петр, Максим, Елизар.
До того по старому стилю сегодня именины у владельцев таких имен: Мелания, Михаил, Петр.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Церковный календарь, Википедия.