Праздник 13 января: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы

История церковного праздника

Святые мученики Ермил и Стратоник жила в начале IV века. Тогда правил император Ликиний, который устраивал гонения христиан.

Стратоник и Ермил были славянами, в частности Ермил был диаконом в Сингидоне. За его веру, Ермила посадили в тюрьму и подвергли пыткам. Но и тогда человек не отрекся от христианства.

Стратоник был тюремным надзирателем и одновременно приятелем Ермила и тайным христианином. Увидев заключение Ермила, Стратоник был в отчаянии.

Когда об этом узнали другие охранники, то подвергли Стратоника мучениям. После пыток мучеников бросили в Дунай. Через три дня тела святых нашли христиане и с почестями похоронили мучеников возле Сингидона.

Что сегодня нельзя делать

Чтобы не потерпеть неудачу в этот день и в течение года, предки старались воздержаться от определенных дел. Согласно древним убеждениям, сегодня нельзя:

обижать животных - счастье отвернется

сквернословить

занимать деньги кому-то или у кого-то

ссориться с друзьями или незнакомцами

выходить во двор до наступления рассвета

заниматься тяжелыми домашними делами по дому

шить, вышивать, вязать и вязать

В этот день предки уделяли особое внимание домашним животным, а именно котам и собакам. Верили, что в этот день они могут предсказывать погоду и влиять на судьбу.

Главные приметы этого дня

Если сегодня кот спит, спрятав мордочку - будет мороз, а если животное катается по полу - будет тепло.

Синица щебечет возле окон - к ранней весне.

Сегодня кот скребет когтями пол - к метели.

Если кот смотрит в окно - вскоре буду оттепель.

Если сегодня вокруг луны виден круг - к метели.

У кого сегодня день ангела

По новому стилю, 13 января день ангела отмечают: Яков, Афанасий, Петр, Максим, Елизар.

До того по старому стилю сегодня именины у владельцев таких имен: Мелания, Михаил, Петр.