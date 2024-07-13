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Свято 13 липня: що не можна робити на Собор святого архангела Гавриїла та прикмети

Церковне свято 13 липня 2024 за новим календарем (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сьогодні, 13 липня, свято - православні українці вшановують Собор святого архангела Гавриїла за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Віряни вшановують архангела Гавриїла двічі на рік: 26 березня та 13 липня (за новим календарем). Гавриїл є одним із семи архангелів, які стоять перед престолом Божим, поряд з Михаїлом, Рафаїлом, Уриїлом, Салатиїлом, Єгудиїлом та Варахиїлом. Ці архангели вважаються найвищими урядниками Божого престолу.

Михаїл, який очолює небесні сили, відомий тим, що з вигуком "Хто як Бог!" скинув диявола з небес до пекла. Гавриїл, який назвав себе "Гавриїл, що стоїть перед Богом" є посланцем, який благовістить найважливіші і найсвятіші звістки. Саме він попередив Захарію про народження святого Йоана Хрестителя і приніс Пречистій Діві Марії благу звістку про Її Богоматеринство та наше відкуплення.

Ім'я Гавриїл означає "кріпкий у Бозі". Святий Єронім зазначав, що Гавриїл відповідальний за битви і війни, а згідно з переданням, він мав звістити Пресвятій Богородиці Її успіння і вознесення до неба.

Рафаїл, чиє ім'я означає "лик Божий", супроводжував Товію і сказав про себе, що він один із семи ангелів, що завжди стоять перед Богом і мають доступ до Господньої слави. Уриїл означає "просвітитель затемнених", Салатиїл - "той, хто молиться за людей і спонукає їх до молитви", Єгудиїл - "прославитель Бога і помічник трудівників", а Варахиїл - "звіститель Божого благословення".

Архангел Гавриїл, візантійська ікона (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 13 липня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

  • Ловити і готувати рибу
  • Засмагати на сонці
  • Залишатись на вулиці під час дощу
  • Скупитися чи відмовляти в допомозі.

Також не рекомендується планувати важливі ділові зустрічі на сьогодні, адже вважається, що в цей день вони закінчаться невдачею.

Народні прикмети і традиції цього дня

  • Сильний дощ - до поганого врожаю
  • День теплий і без опадів - такою буде і осінь
  • Темні хмари - до різкої зміни погоди
  • Птахи збираються зграями - осінь прийде рано
  • Багато бджіл на полях - до теплої погоди без опадів.

Наші пращури присвячували цей день заготівлі сіна та збиранню жита і пшениці. За народними прикметами після 13 липня починається сезон дощів, які можуть зіпсувати урожай і привести до непридатності скошену траву.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Антон, Степан, Гавриїл, Юліан.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Раки.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:

  • Міжнародний день головоломки
  • Міжнародний день купання голяка
  • Міжнародний день гірських порід
  • День задоволених співробітників.

Раніше ми публікували дні ангела у липні 2024: хто святкує іменини за новим і старим календарем.

Читайте також 4 важливих правила, які всі повинні дотримуватись у церкві з поясненнями.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Велика українська енциклопедія, УПЦ Благовіст, Sogodni Svyato, Вікіпедія.

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