Праздник 13 июля: что нельзя делать на Собор святого архангела Гавриила и приметы

Сегодня, 13 июля, праздник - православные украинцы чествуют Собор святого архангела Гавриила по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Верующие чествуют архангела Гавриила дважды в год: 26 марта и 13 июля (по новому календарю). Гавриил является одним из семи архангелов, стоящих перед престолом Божиим, наряду с Михаилом, Рафаилом, Уриилом, Салатиилом, Иегудиилом и Варахиилом. Эти архангелы считаются высшими чиновниками Божьего престола.
Михаил, возглавляющий небесные силы, известен тем, что с криком "Кто как Бог!" низверг дьявола с небес в ад. Гавриил, назвавший себя "Гавриил, стоящий перед Богом" является посланником, благовествующим важнейшие и самые святые известия. Именно он предупредил Захарию о рождении святого Иоанна Крестителя и принес Пречистой Деве Марии благую весть о Ее Богоматеринстве и нашем искуплении.
Имя Гавриил означает "крепкий в Боге". Святой Иероним отмечал, что Гавриил ответственен за битвы и войны, а согласно преданию, он должен был возвестить Пресвятой Богородице Ее успение и вознесение на небо.
Рафаил, чье имя означает "лик Божий", сопровождал Товию и сказал о себе, что он один из семи ангелов, всегда стоящих перед Богом и имеющих доступ к славе Господней. Уриил означает "просветитель затемненных", Салатиил - "молящийся за людей и побуждающий их к молитве", Иегудиил - "прославитель Бога и помощник тружеников", а Варахиил - "провозвестник Божьего благословения".
Архангел Гавриил, византийская икона (изображение: Википедия)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
Также не рекомендуется планировать важные деловые встречи на сегодня, ведь считается, что в этот день они закончатся неудачей.
Наши предки посвящали этот день заготовке сена и уборке ржи и пшеницы. По народным приметам после 13 июля начинается сезон дождей, которые могут испортить урожай и привести в негодность скошенную траву.
Сегодня именины празднуют: Антон, Степан, Гавриил, Юлиан.
По гороскопу люди, которые родились сегодня - Раки.
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
Ранее мы публиковали дни ангела в июле 2024 года: кто празднует именины по новому и старому календарю.
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При написании материала были использованы источники: Большая украинская энциклопедия, УПЦ Благовест, Sogodni Svyato, Википедия.