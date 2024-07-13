Свято 13 липня: що не можна робити на Собор святого архангела Гавриїла та прикмети
Сьогодні, 13 липня, свято - православні українці вшановують Собор святого архангела Гавриїла за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Яке сьогодні свято у церковному календарі
Віряни вшановують архангела Гавриїла двічі на рік: 26 березня та 13 липня (за новим календарем). Гавриїл є одним із семи архангелів, які стоять перед престолом Божим, поряд з Михаїлом, Рафаїлом, Уриїлом, Салатиїлом, Єгудиїлом та Варахиїлом. Ці архангели вважаються найвищими урядниками Божого престолу.
Михаїл, який очолює небесні сили, відомий тим, що з вигуком "Хто як Бог!" скинув диявола з небес до пекла. Гавриїл, який назвав себе "Гавриїл, що стоїть перед Богом" є посланцем, який благовістить найважливіші і найсвятіші звістки. Саме він попередив Захарію про народження святого Йоана Хрестителя і приніс Пречистій Діві Марії благу звістку про Її Богоматеринство та наше відкуплення.
Ім'я Гавриїл означає "кріпкий у Бозі". Святий Єронім зазначав, що Гавриїл відповідальний за битви і війни, а згідно з переданням, він мав звістити Пресвятій Богородиці Її успіння і вознесення до неба.
Рафаїл, чиє ім'я означає "лик Божий", супроводжував Товію і сказав про себе, що він один із семи ангелів, що завжди стоять перед Богом і мають доступ до Господньої слави. Уриїл означає "просвітитель затемнених", Салатиїл - "той, хто молиться за людей і спонукає їх до молитви", Єгудиїл - "прославитель Бога і помічник трудівників", а Варахиїл - "звіститель Божого благословення".
Архангел Гавриїл, візантійська ікона (зображення: Вікіпедія)
Що не можна робити сьогодні, 13 липня
Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
- Ловити і готувати рибу
- Засмагати на сонці
- Залишатись на вулиці під час дощу
- Скупитися чи відмовляти в допомозі.
Також не рекомендується планувати важливі ділові зустрічі на сьогодні, адже вважається, що в цей день вони закінчаться невдачею.
Народні прикмети і традиції цього дня
- Сильний дощ - до поганого врожаю
- День теплий і без опадів - такою буде і осінь
- Темні хмари - до різкої зміни погоди
- Птахи збираються зграями - осінь прийде рано
- Багато бджіл на полях - до теплої погоди без опадів.
Наші пращури присвячували цей день заготівлі сіна та збиранню жита і пшениці. За народними прикметами після 13 липня починається сезон дощів, які можуть зіпсувати урожай і привести до непридатності скошену траву.
У кого день ангела сьогодні
Сьогодні іменини святкують: Антон, Степан, Гавриїл, Юліан.
За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Раки.
Які свята ще відзначають в Україні сьогодні
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
- Міжнародний день головоломки
- Міжнародний день купання голяка
- Міжнародний день гірських порід
- День задоволених співробітників.
Раніше ми публікували дні ангела у липні 2024: хто святкує іменини за новим і старим календарем.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: Велика українська енциклопедія, УПЦ Благовіст, Sogodni Svyato, Вікіпедія.