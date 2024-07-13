Праздник 13 июля: что нельзя делать на Собор святого архангела Гавриила и приметы

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Верующие чествуют архангела Гавриила дважды в год: 26 марта и 13 июля (по новому календарю). Гавриил является одним из семи архангелов, стоящих перед престолом Божиим, наряду с Михаилом, Рафаилом, Уриилом, Салатиилом, Иегудиилом и Варахиилом. Эти архангелы считаются высшими чиновниками Божьего престола.

Михаил, возглавляющий небесные силы, известен тем, что с криком "Кто как Бог!" низверг дьявола с небес в ад. Гавриил, назвавший себя "Гавриил, стоящий перед Богом" является посланником, благовествующим важнейшие и самые святые известия. Именно он предупредил Захарию о рождении святого Иоанна Крестителя и принес Пречистой Деве Марии благую весть о Ее Богоматеринстве и нашем искуплении.

Имя Гавриил означает "крепкий в Боге". Святой Иероним отмечал, что Гавриил ответственен за битвы и войны, а согласно преданию, он должен был возвестить Пресвятой Богородице Ее успение и вознесение на небо.

Рафаил, чье имя означает "лик Божий", сопровождал Товию и сказал о себе, что он один из семи ангелов, всегда стоящих перед Богом и имеющих доступ к славе Господней. Уриил означает "просветитель затемненных", Салатиил - "молящийся за людей и побуждающий их к молитве", Иегудиил - "прославитель Бога и помощник тружеников", а Варахиил - "провозвестник Божьего благословения".

Архангел Гавриил, византийская икона (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 13 июля

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Ловить и готовить рыбу

Загорать на солнце

Остаться на улице во время дождя

Скупиться или отказывать в помощи.

Также не рекомендуется планировать важные деловые встречи на сегодня, ведь считается, что в этот день они закончатся неудачей.

Народные приметы и традиции этого дня

Сильный дождь - к плохому урожаю

День теплый и без осадков - такой будет и осень

Темные облака - к резкому изменению погоды

Птицы собираются стаями - осень придет рано

Много пчел на полях - до теплой погоды без осадков.

Наши предки посвящали этот день заготовке сена и уборке ржи и пшеницы. По народным приметам после 13 июля начинается сезон дождей, которые могут испортить урожай и привести в негодность скошенную траву.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Антон, Степан, Гавриил, Юлиан.

По гороскопу люди, которые родились сегодня - Раки.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: