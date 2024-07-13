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Праздник 13 июля: что нельзя делать на Собор святого архангела Гавриила и приметы

Суббота 13 июля 2024 06:00
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Праздник 13 июля: что нельзя делать на Собор святого архангела Гавриила и приметы Церковный праздник 13 июля 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня, 13 июля, праздник - православные украинцы чествуют Собор святого архангела Гавриила по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Верующие чествуют архангела Гавриила дважды в год: 26 марта и 13 июля (по новому календарю). Гавриил является одним из семи архангелов, стоящих перед престолом Божиим, наряду с Михаилом, Рафаилом, Уриилом, Салатиилом, Иегудиилом и Варахиилом. Эти архангелы считаются высшими чиновниками Божьего престола.

Михаил, возглавляющий небесные силы, известен тем, что с криком "Кто как Бог!" низверг дьявола с небес в ад. Гавриил, назвавший себя "Гавриил, стоящий перед Богом" является посланником, благовествующим важнейшие и самые святые известия. Именно он предупредил Захарию о рождении святого Иоанна Крестителя и принес Пречистой Деве Марии благую весть о Ее Богоматеринстве и нашем искуплении.

Имя Гавриил означает "крепкий в Боге". Святой Иероним отмечал, что Гавриил ответственен за битвы и войны, а согласно преданию, он должен был возвестить Пресвятой Богородице Ее успение и вознесение на небо.

Рафаил, чье имя означает "лик Божий", сопровождал Товию и сказал о себе, что он один из семи ангелов, всегда стоящих перед Богом и имеющих доступ к славе Господней. Уриил означает "просветитель затемненных", Салатиил - "молящийся за людей и побуждающий их к молитве", Иегудиил - "прославитель Бога и помощник тружеников", а Варахиил - "провозвестник Божьего благословения".

Праздник 13 июля: что нельзя делать на Собор святого архангела Гавриила и приметы

Архангел Гавриил, византийская икона (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 13 июля

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • Ловить и готовить рыбу
  • Загорать на солнце
  • Остаться на улице во время дождя
  • Скупиться или отказывать в помощи.

Также не рекомендуется планировать важные деловые встречи на сегодня, ведь считается, что в этот день они закончатся неудачей.

Народные приметы и традиции этого дня

  • Сильный дождь - к плохому урожаю
  • День теплый и без осадков - такой будет и осень
  • Темные облака - к резкому изменению погоды
  • Птицы собираются стаями - осень придет рано
  • Много пчел на полях - до теплой погоды без осадков.

Наши предки посвящали этот день заготовке сена и уборке ржи и пшеницы. По народным приметам после 13 июля начинается сезон дождей, которые могут испортить урожай и привести в негодность скошенную траву.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Антон, Степан, Гавриил, Юлиан.

По гороскопу люди, которые родились сегодня - Раки.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • Международный день головоломки
  • Международный день купания голышом
  • Международный день горных пород
  • День удовлетворенных сотрудников.

Ранее мы публиковали дни ангела в июле 2024 года: кто празднует именины по новому и старому календарю.

Читайте также 4 важных правила, которые все должны соблюдать в церкви с пояснениями.

При написании материала были использованы источники: Большая украинская энциклопедия, УПЦ Благовест, Sogodni Svyato, Википедия.

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