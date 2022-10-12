Свято 12 жовтня: що не можна робити, кого привітати з днем ангела

12 жовтня православна церква вшановує пам'ять Феофана Милостивого, Газського та Кіріака Палестинського, пустельника.
Нижче в матеріалі Styler читайте про всі традиції та табу цього свята, а також, хто святкує день ангела.
Про святого Феофана відомостей до нас дійшло небагато, відомо лише, що він був людиною багатою і водночас дуже гарною. Феофан жив у палестинському місті Газі, постійно приймав у своїй оселі мандрівників, давав їм дах, їжу та турботу. Не дивно, що до кінця життя святий збіднів, а на довершення всього його спіткала важка хвороба. Однак Феофан дуже твердо переносив поневіряння та страждання.
У народі свято називали милостивим за теплу та похмуру погоду в цей день.
На Феофана мисливці виходять на зорі у пошуках "іменинного" зайця. До кінця дня влаштовуються застілля із традиційними мисливськими байками.
12 жовтня день ангела відзначають власники таких імен, як Ян та Іван.
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