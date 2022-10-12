Праздник 12 октября: что нельзя делать, кого поздравить с днем ангела

12 октября православная церковь чтит память Феофана Милостивого, Газского и Кириака Палестинского, отшельника.
Ниже в материале Styler читайте обо всех традициях и табу этого праздника, а также, кто празднует день ангела.
Про святого Феофана ведомостей до нас дошло немного, известно лишь, что он был человеком богатым и в то же время очень хорошим. Феофан жил в палестинском городе Газе, постоянно принимал в своем доме путешественников, давал им кров, пищу и заботу. Неудивительно, что к концу жизни святой обеднел, а в довершение всего его постигла тяжелая болезнь. Однако Феофан очень твердо переносил лишения и страдания.
В народе праздник называли милостивым за теплую, порой пасмурную погоду в этот день.
На Феофана охотники выходят на заре в поисках «именинного» зайца. К концу дня устраиваются застолья с традиционными охотничьими байками.
12 октября день ангела отмечают владельцы таких имен, как Ян и Иван.
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