Праздник 12 октября: что нельзя делать, кого поздравить с днем ангела

Про святого Феофана ведомостей до нас дошло немного, известно лишь, что он был человеком богатым и в то же время очень хорошим. Феофан жил в палестинском городе Газе, постоянно принимал в своем доме путешественников, давал им кров, пищу и заботу. Неудивительно, что к концу жизни святой обеднел, а в довершение всего его постигла тяжелая болезнь. Однако Феофан очень твердо переносил лишения и страдания.

В народе праздник называли милостивым за теплую, порой пасмурную погоду в этот день.

На Феофана охотники выходят на заре в поисках «именинного» зайца. К концу дня устраиваются застолья с традиционными охотничьими байками.

Главные приметы этого дня

Вечером или поздно ночью появляется туман — примета, что в ближайшее время заморозков не будет.

В лесу 12 октября поздние грибы появились — снег тоже будет поздно.

Свежий утренний ветер усиливается в дневное время, а к вечеру ослабевает — по приметам погода будет ясной.

Что нельзя делать в этот день

Нельзя играть в карты, иначе можно забыть об удаче.

Не стоит сегодня допускать злые мысли о ком-то или желать зла другому человеку.

Нельзя давать в долг.

Не берите в руки мелочь.

12 октября день ангела отмечают владельцы таких имен, как Ян и Иван.