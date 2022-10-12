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Праздник 12 октября: что нельзя делать, кого поздравить с днем ангела

Какой сегодня праздник (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

12 октября православная церковь чтит память Феофана Милостивого, Газского и Кириака Палестинского, отшельника.

Ниже в материале Styler читайте обо всех традициях и табу этого праздника, а также, кто празднует день ангела.

Про святого Феофана ведомостей до нас дошло немного, известно лишь, что он был человеком богатым и в то же время очень хорошим. Феофан жил в палестинском городе Газе, постоянно принимал в своем доме путешественников, давал им кров, пищу и заботу. Неудивительно, что к концу жизни святой обеднел, а в довершение всего его постигла тяжелая болезнь. Однако Феофан очень твердо переносил лишения и страдания.

В народе праздник называли милостивым за теплую, порой пасмурную погоду в этот день.

На Феофана охотники выходят на заре в поисках «именинного» зайца. К концу дня устраиваются застолья с традиционными охотничьими байками.

Главные приметы этого дня

  • Вечером или поздно ночью появляется туман — примета, что в ближайшее время заморозков не будет.
  • В лесу 12 октября поздние грибы появились — снег тоже будет поздно.
  • Свежий утренний ветер усиливается в дневное время, а к вечеру ослабевает — по приметам погода будет ясной.

Что нельзя делать в этот день

  • Нельзя играть в карты, иначе можно забыть об удаче.
  • Не стоит сегодня допускать злые мысли о ком-то или желать зла другому человеку.
  • Нельзя давать в долг.
  • Не берите в руки мелочь.

12 октября день ангела отмечают владельцы таких имен, как Ян и Иван.

Раньше мы писали, когда отмечать Покров Пресвятой Богородицы, и что нужно успеть сделать.

Также читайте, какие праздники и выходные мы отметим в октябре 2022 года.

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