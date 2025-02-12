Свято 12 лютого: що суворо заборонено робити сьогодні, народні прикмети

Історія церковного свята

Мелетій Антіохійський народився наприкінці III або на початку IV століття, у місті Мелітині. Спершу Мелетій став єпископом Севастії, а в 361 році імператор Констанцій викликав святого до Антіохії для боротьби з аріанською єрессю. Тоді Мелетій став Антіохійським патріархом.

Мелетій вирізнявся неабиякою лагідністю та прищеплював вірянам добрі чесноти. Також святий висвятив Василія Великого у диякони, а згодом хрестив Іоана Златоуста.

Але попри те, що архієпископ ревно протистояв аріанству, правителя оточували єретики, тож невдовзі святого було вигнано з кафедри.

Крім цього, згодом престол перейшов до гонителя християн Юліана - і архієпископу знов довелося переховуватися. Втім, коли правителем став імператор Іовіан, Мелетія відновили на посаді. Тоді ж святий написав богословський трактат "Виклад віри", завдяки якому до християнства навернулась багато язичників.

381 році відбувся II Вселенський Собор у Константинополі. На нього вирушив святитель, який був головою Синоду. Однак Мелетія несподівано вразила хвороба, яка призвела до смерті.

За переказами, це відбулося перед початком Собору, під час промови архієпископа. Мощі святого спершу зберігалися в Константинополі, а згодом були перенесені до Антіохії.

Головні прикмети цього дня

12 лютого погода тепла, а сніг тане - навесні пощастить рибалкам.

Якщо сьогодні на вулиці туман - влітку будуть часті дощі.

Цього дня птахи ховаються - до завірюхи.

Сьогодні іде сніг - потепління буде не скоро.

12 лютого небо зоряне - до рясного врожаю.

Що сьогодні не можна робити

За народними уявленнями, щоб не позбутися щастя, цього дня категорично не можна робити такого:

брехати або пліткувати

лаятись та лихословити

планувати важливі справи

починати нове

сваритися з близькими або друзями

займатися фізичною працею

У кого сьогодні день ангела

За новим календарем, 12 лютого іменини святкують: Олексій, Антон, Марія, Євген.

Крім цього, за старим календарем сьогодні день ангела відзначають власники таких імен: Володимир, Василь, Григорій, Максим, Іван.