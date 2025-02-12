Праздник 12 февраля: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы

История церковного праздника

Мелетий Антиохийский родился в конце III или в начале IV века, в городе Мелитине. Сначала Мелетий стал епископом Севастии, а в 361 году император Констанций вызвал святого в Антиохию для борьбы с арианской ересью. Тогда Мелетий стал Антиохийским патриархом.

Мелетий отличался большой кротостью и прививал верующим добрые добродетели. Также святой рукоположил Василия Великого в диаконы, а затем крестил Иоанна Златоуста.

Но несмотря на то, что архиепископ ревностно противостоял арианству, правителя окружали еретики, поэтому вскоре святой был изгнан с кафедры.

Кроме этого, впоследствии престол перешел к гонителю христиан Юлиану - и архиепископу снова пришлось скрываться. Впрочем, когда правителем стал император Иовиан, Мелетия восстановили в должности. Тогда же святой написал богословский трактат "Изложение веры", благодаря которому в христианство обратились многие язычники.

В 381 году состоялся II Вселенский Собор в Константинополе. На него отправился святитель, который был председателем Синода. Однако Мелетия неожиданно поразила болезнь, которая привела к смерти.

По преданию, это произошло перед началом Собора, во время речи архиепископа. Мощи святого сначала хранились в Константинополе, а впоследствии были перенесены в Антиохию.

Главные приметы этого дня

12 февраля погода теплая, а снег тает - весной повезет рыбакам.

Если сегодня на улице туман - летом будут частые дожди.

В этот день птицы прячутся - к метели.

Сегодня идет снег - потепление будет не скоро.

12 февраля небо звездное - к обильному урожаю.

Что сегодня нельзя делать

По народным представлениям, чтобы не лишиться счастья, в этот день категорически нельзя делать такого:

врать или сплетничать

ругаться и сквернословить

планировать важные дела

начинать новое

ссориться с близкими или друзьями

заниматься физическим трудом

У кого сегодня день ангела

По новому календарю, 12 февраля именины празднуют: Алексей, Антон, Мария, Мария, Евгений.

Кроме этого, по старому календарю сегодня день ангела отмечают обладатели таких имен: Владимир, Василий, Григорий, Максим, Иван, Григорий.