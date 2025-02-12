Праздник 12 февраля: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы

12 февраля православная церковь чтит память святителя Мелетия, архиепископа Антиохийского. По старому церковному календарю сегодня день памяти трех святых: Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста.
О том, какой праздник сегодня 12 февраля, а также об истории, главных запретах и традициях этого дня рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Мелетий Антиохийский родился в конце III или в начале IV века, в городе Мелитине. Сначала Мелетий стал епископом Севастии, а в 361 году император Констанций вызвал святого в Антиохию для борьбы с арианской ересью. Тогда Мелетий стал Антиохийским патриархом.
Мелетий отличался большой кротостью и прививал верующим добрые добродетели. Также святой рукоположил Василия Великого в диаконы, а затем крестил Иоанна Златоуста.
Но несмотря на то, что архиепископ ревностно противостоял арианству, правителя окружали еретики, поэтому вскоре святой был изгнан с кафедры.
Кроме этого, впоследствии престол перешел к гонителю христиан Юлиану - и архиепископу снова пришлось скрываться. Впрочем, когда правителем стал император Иовиан, Мелетия восстановили в должности. Тогда же святой написал богословский трактат "Изложение веры", благодаря которому в христианство обратились многие язычники.
В 381 году состоялся II Вселенский Собор в Константинополе. На него отправился святитель, который был председателем Синода. Однако Мелетия неожиданно поразила болезнь, которая привела к смерти.
По преданию, это произошло перед началом Собора, во время речи архиепископа. Мощи святого сначала хранились в Константинополе, а впоследствии были перенесены в Антиохию.
По народным представлениям, чтобы не лишиться счастья, в этот день категорически нельзя делать такого:
По новому календарю, 12 февраля именины празднуют: Алексей, Антон, Мария, Мария, Евгений.
Кроме этого, по старому календарю сегодня день ангела отмечают обладатели таких имен: Владимир, Василий, Григорий, Максим, Иван, Григорий.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Церковный календарь, Википедия.