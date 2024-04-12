Свято 12 квітня: у кого День ангела, найсуворіші "забобони" дня

12 квітня 2024 року віряни відзначають день святого Василя. У народі дата називається Василь-парильник.
Про те, які сьогодні прикмети та що категорично не можна робити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Використані джерела для підготовки матеріалу: сайт ПЦУ, Місячний календар, DayToday.
Святий Василь, сповідник, жив у VIII столітті за правління імператора Лева Ісавра, і служив єпископом у місті Парія. Він був відомий як страстний захисник християнства та видатна постать благочестя та доброчесності.
Коли виникли проблеми із захисниками ікон, Василь став на захист своєї єпархії. Він не дозволяв язичникам діяти у своєму місті та відмовився підписати дозвіл на знищення ікон. За це його вигнали, і він провів значну частину свого життя у вигнанні, стражданнях та лихолітті. Василь ніколи не піддавався на діалоги з противниками ікон, і згодом після цього помер, відходячи у вічність.
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