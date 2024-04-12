Свято 12 квітня: у кого День ангела, найсуворіші "забобони" дня

Історія цього дня

Святий Василь, сповідник, жив у VIII столітті за правління імператора Лева Ісавра, і служив єпископом у місті Парія. Він був відомий як страстний захисник християнства та видатна постать благочестя та доброчесності.

Коли виникли проблеми із захисниками ікон, Василь став на захист своєї єпархії. Він не дозволяв язичникам діяти у своєму місті та відмовився підписати дозвіл на знищення ікон. За це його вигнали, і він провів значну частину свого життя у вигнанні, стражданнях та лихолітті. Василь ніколи не піддавався на діалоги з противниками ікон, і згодом після цього помер, відходячи у вічність.

Що суворо не можна робити в цю дату

Проклинати чи бажати комусь зла.

Заборонено викидати торішні гілочки верби – це на жаль. Натомість їх потрібно спалити.

Не можна важко працювати, займатися рукоділлям, збиранням, пранням.

Приготування приготуйте заздалегідь, оскільки кухонні турботи теж заборонені.

Важливі прикмети цього дня

Якщо сьогодні йде дощ - початок травня також буде дощовим;

Якщо вранці холодний і сухий день - літо буде посушливим;

Якщо береза дає багато соку - чекайте багато дощів влітку;

Якщо ллє дощ та світить сонце - до багатого врожаю.

Хто святкує День ангела: Василь, Давид, Іван, Ісаак, Сергій та Марія.