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Праздник 12 апреля: у кого День ангела, самые суровые "забобоны" дня

Какой сегодня праздник (unsplash.com)
Автор: Людмила Жукова

12 апреля 2024 верующие отмечают день святого Василия. В народе дата называется Василий-парильник.

О том, какие сегодня приметы и категорически нельзя делать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Использованные источники для подготовки материала: сайт ВТО, Лунный календарь, DayToday.

История этого дня

Святой Василий, исповедник, жил в VIII веке во время правления императора Льва Исавра, и служил епископом в городе Пария. Он был известен как страстный защитник христианства и величайшая фигура благочестия и добродетели.

Когда возникли проблемы с защитниками икон, Василий встал на защиту своей епархии. Он не разрешал язычникам действовать в своем городе и отказался подписать разрешение на уничтожение икон. За это его изгнали, и он провел значительную часть своей жизни в изгнании, страданиях и безвременье. Василий никогда не подвергался диалогам с противниками икон, и впоследствии после этого умер, отходя в вечность.

Что строго нельзя делать в эту дату

  • Проклинать или желать кому-нибудь зла.
  • Запрещено выбрасывать прошлогодние веточки ивы – к сожалению. Вместо этого их нужно сжечь.
  • Нельзя тяжело работать, заниматься рукоделием, уборкой, стиркой.
  • Приготовление приготовьте заранее, поскольку кухонные заботы тоже запрещены.

Важные приметы этого дня

  • Если сегодня идет дождь - начало мая также будет дождливым;
  • Если утром холодный и сухой день - лето будет засушливым;
  • Если береза дает много сока - ждите много дождей летом;
  • Если льет дождь и светит солнце - к богатому урожаю.

Кто празднует День ангела: Василий, Давид, Иоанн, Исаак, Сергий и Мария.

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