Праздник 12 апреля: у кого День ангела, самые суровые "забобоны" дня

12 апреля 2024 верующие отмечают день святого Василия. В народе дата называется Василий-парильник.
О том, какие сегодня приметы и категорически нельзя делать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники для подготовки материала: сайт ВТО, Лунный календарь, DayToday.
Святой Василий, исповедник, жил в VIII веке во время правления императора Льва Исавра, и служил епископом в городе Пария. Он был известен как страстный защитник христианства и величайшая фигура благочестия и добродетели.
Когда возникли проблемы с защитниками икон, Василий встал на защиту своей епархии. Он не разрешал язычникам действовать в своем городе и отказался подписать разрешение на уничтожение икон. За это его изгнали, и он провел значительную часть своей жизни в изгнании, страданиях и безвременье. Василий никогда не подвергался диалогам с противниками икон, и впоследствии после этого умер, отходя в вечность.
Кто празднует День ангела: Василий, Давид, Иоанн, Исаак, Сергий и Мария.
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