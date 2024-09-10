Свято 11 вересня: що суворо заборонено робити завтра, народні прикмети

Свято 11 вересня - завтра православні українці вшановують пам’ять святої преподобної Феодори Олександрійської за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Феодора народилася в християнській родині в Олександрії, одному з культурних і релігійних центрів свого часу. Від батьків вона отримала глибоке релігійне виховання та хорошу освіту. З дитинства вона прагнула до життя, присвяченого молитві та духовному служінню, і відчула поклик до чернечого подвигу.
Згодом Феодора вирішила стати черницею, однак, щоб уникнути переслідувань через свою стать, переодяглася в чоловічий одяг і вступила до чоловічого монастиря, видаючи себе за монаха. Вона вела суворе аскетичне життя, присвятивши себе молитві, постам і духовним роздумам.
Її справжня особа була розкрита лише після смерті, коли монастир відвідав єпископ. Церква не засудила її за обман, а навпаки, визнала її життя зразком самовідданості та віри. Феодора залишила по собі великий духовний спадок, а її святість була офіційно визнана Церквою.
Феодора Олександрійська, мініатюра (зображення: Вікіпедія)
Згідно віруванням і народним традиціям українців, завтра бажано не робити таке:
Також не рекомендується мити завтра голову. Здавна українці вірили, що така дія може привабити до вас хвороби та нещастя.
З давніх часів у цей день існувала особлива традиція: жінки різних поколінь збиралися разом, щоб заквасити капусту на зиму. Це було не просто господарське заняття, а важлива частина суспільного життя.
Також вшановували священників, збираючи для них гостинці та відвідували їх з поклоном, виражаючи повагу і вдячність.
Завтра іменини святкують: Віктор, Герман, Дмитро, Лев, Микола, Роман, Сергій.
За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.
Окрім церковного свята, завтра є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
Раніше ми розказували про Батьківську суботу у вересні - коли згадувати покійних за новим церковним календарем.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, УГКЦ, "Благовіст", Вікіпедія.