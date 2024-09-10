Праздник 11 сентября: что строго запрещено делать завтра, народные приметы

Праздник 11 сентября - завтра православные украинцы чтят память святой преподобной Феодоры Александрийской по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Феодора родилась в христианской семье в Александрии, одном из культурных и религиозных центров своего времени. От родителей она получила глубокое религиозное воспитание и хорошее образование. С детства она стремилась к жизни, посвященной молитве и духовному служению, и почувствовала призыв к монашескому подвигу.
Впоследствии Феодора решила стать монахиней, однако, чтобы избежать преследований из-за своего пола, переоделась в мужскую одежду и вступила в мужской монастырь, выдавая себя за монаха. Она вела суровую аскетическую жизнь, посвятив себя молитве, постам и духовным размышлениям.
Ее подлинное лицо было раскрыто только после смерти, когда монастырь посетил епископ. Церковь не осудила ее за обман, а наоборот, признала жизнь образцом самоотверженности и веры. Феодора оставила большое духовное наследие, а ее святость была официально признана Церковью.
Феодора Александрийская, миниатюра (изображение: Википедия)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:
Также не рекомендуется мыть завтра голову. Издавна украинцы верили, что такое действие может привлечь к вам болезни и несчастья.
В прежние времена в этот день почитается память преподобного Иосифа. Это было не просто хозяйственное занятие, а немаловажная часть общественной жизни.
Также чествовали священников, собирая для них гостинцы и посещали их с поклоном, выражая уважение и благодарность.
Завтра именины отмечают: Виктор, Герман, Дмитрий, Лев, Николай, Роман, Сергей.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.
Кроме церковного праздника, завтра есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
Раньше мы рассказывали о Родительской субботе в сентябре - когда вспоминать усопших по новому церковному календарю.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, УГКЦ, "Благовіст", Википедия.