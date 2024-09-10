Свято 11 вересня: що суворо заборонено робити завтра, народні прикмети

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке завтра свято у церковному календарі

Феодора народилася в християнській родині в Олександрії, одному з культурних і релігійних центрів свого часу. Від батьків вона отримала глибоке релігійне виховання та хорошу освіту. З дитинства вона прагнула до життя, присвяченого молитві та духовному служінню, і відчула поклик до чернечого подвигу.

Згодом Феодора вирішила стати черницею, однак, щоб уникнути переслідувань через свою стать, переодяглася в чоловічий одяг і вступила до чоловічого монастиря, видаючи себе за монаха. Вона вела суворе аскетичне життя, присвятивши себе молитві, постам і духовним роздумам.

Її справжня особа була розкрита лише після смерті, коли монастир відвідав єпископ. Церква не засудила її за обман, а навпаки, визнала її життя зразком самовідданості та віри. Феодора залишила по собі великий духовний спадок, а її святість була офіційно визнана Церквою.

Феодора Олександрійська, мініатюра (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити завтра

Згідно віруванням і народним традиціям українців, завтра бажано не робити таке:

Вести пусті розмови

Ображати рідних і сваритися

Поширювати плітки чи брехати

Відмовляти у допомозі.

Також не рекомендується мити завтра голову. Здавна українці вірили, що така дія може привабити до вас хвороби та нещастя.

Народні прикмети і традиції 11 вересня

Бджоли все ще активно збирають мед - зима прийде пізно

День ясний та сонячний - осінь буде теплою

Затяжний дощ - до гарного врожаю наступного року

Весь день мокра земля - скоро почнеться сезон дощів

Ластівки все ще не відлетіли у теплі краї - до теплої осені

Вже пожовтіли берези - зима прийде рано.

З давніх часів у цей день існувала особлива традиція: жінки різних поколінь збиралися разом, щоб заквасити капусту на зиму. Це було не просто господарське заняття, а важлива частина суспільного життя.

Також вшановували священників, збираючи для них гостинці та відвідували їх з поклоном, виражаючи повагу і вдячність.

У кого завтра день ангела

Завтра іменини святкують: Віктор, Герман, Дмитро, Лев, Микола, Роман, Сергій.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, завтра є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: