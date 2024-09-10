Праздник 11 сентября: что строго запрещено делать завтра, народные приметы

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой завтра праздник в церковном календаре

Феодора родилась в христианской семье в Александрии, одном из культурных и религиозных центров своего времени. От родителей она получила глубокое религиозное воспитание и хорошее образование. С детства она стремилась к жизни, посвященной молитве и духовному служению, и почувствовала призыв к монашескому подвигу.

Впоследствии Феодора решила стать монахиней, однако, чтобы избежать преследований из-за своего пола, переоделась в мужскую одежду и вступила в мужской монастырь, выдавая себя за монаха. Она вела суровую аскетическую жизнь, посвятив себя молитве, постам и духовным размышлениям.

Ее подлинное лицо было раскрыто только после смерти, когда монастырь посетил епископ. Церковь не осудила ее за обман, а наоборот, признала жизнь образцом самоотверженности и веры. Феодора оставила большое духовное наследие, а ее святость была официально признана Церковью.

Феодора Александрийская, миниатюра (изображение: Википедия)

Что нельзя делать завтра

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:

Вести пустые разговоры

Обижать родных и ссориться

Распространять сплетни или лгать

Отказывать в помощи.

Также не рекомендуется мыть завтра голову. Издавна украинцы верили, что такое действие может привлечь к вам болезни и несчастья.

Народные приметы и традиции 11 сентября

Пчелы все еще активно собирают мед - зима придет поздно

День ясный и солнечный - осень будет теплой

Затяжной дождь - к хорошему урожаю следующего года

Весь день мокрая земля - скоро начнется сезон дождей

Ласточки все еще не улетели в теплые края - к теплой осени

Уже пожелтели березы - зима придет рано.

В прежние времена в этот день почитается память преподобного Иосифа. Это было не просто хозяйственное занятие, а немаловажная часть общественной жизни.

Также чествовали священников, собирая для них гостинцы и посещали их с поклоном, выражая уважение и благодарность.

У кого завтра день ангела

Завтра именины отмечают: Виктор, Герман, Дмитрий, Лев, Николай, Роман, Сергей.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, завтра есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: