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Праздник 11 сентября: что строго запрещено делать завтра, народные приметы

Вторник 10 сентября 2024 22:40
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Праздник 11 сентября: что строго запрещено делать завтра, народные приметы Церковный праздник 11 сентября 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Праздник 11 сентября - завтра православные украинцы чтят память святой преподобной Феодоры Александрийской по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой завтра праздник в церковном календаре

Феодора родилась в христианской семье в Александрии, одном из культурных и религиозных центров своего времени. От родителей она получила глубокое религиозное воспитание и хорошее образование. С детства она стремилась к жизни, посвященной молитве и духовному служению, и почувствовала призыв к монашескому подвигу.

Впоследствии Феодора решила стать монахиней, однако, чтобы избежать преследований из-за своего пола, переоделась в мужскую одежду и вступила в мужской монастырь, выдавая себя за монаха. Она вела суровую аскетическую жизнь, посвятив себя молитве, постам и духовным размышлениям.

Ее подлинное лицо было раскрыто только после смерти, когда монастырь посетил епископ. Церковь не осудила ее за обман, а наоборот, признала жизнь образцом самоотверженности и веры. Феодора оставила большое духовное наследие, а ее святость была официально признана Церковью.

Праздник 11 сентября: что строго запрещено делать завтра, народные приметы

Феодора Александрийская, миниатюра (изображение: Википедия)

Что нельзя делать завтра

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:

  • Вести пустые разговоры
  • Обижать родных и ссориться
  • Распространять сплетни или лгать
  • Отказывать в помощи.

Также не рекомендуется мыть завтра голову. Издавна украинцы верили, что такое действие может привлечь к вам болезни и несчастья.

Народные приметы и традиции 11 сентября

  • Пчелы все еще активно собирают мед - зима придет поздно
  • День ясный и солнечный - осень будет теплой
  • Затяжной дождь - к хорошему урожаю следующего года
  • Весь день мокрая земля - скоро начнется сезон дождей
  • Ласточки все еще не улетели в теплые края - к теплой осени
  • Уже пожелтели березы - зима придет рано.

В прежние времена в этот день почитается память преподобного Иосифа. Это было не просто хозяйственное занятие, а немаловажная часть общественной жизни.

Также чествовали священников, собирая для них гостинцы и посещали их с поклоном, выражая уважение и благодарность.

У кого завтра день ангела

Завтра именины отмечают: Виктор, Герман, Дмитрий, Лев, Николай, Роман, Сергей.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, завтра есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • Всемирный день борьбы с терроризмом
  • День правильного ожидания необъяснимого
  • Праздник ласкового обращения
  • День памяти библиотек

Раньше мы рассказывали о Родительской субботе в сентябре - когда вспоминать усопших по новому церковному календарю.

Также читайте, как правильно молиться к своему ангелу-хранителю и сильным текстам на каждый день.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, УГКЦ, "Благовіст", Википедия.

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