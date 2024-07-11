Свято 11 липня: що не можна робити в день Ольги Страдниці, прикмети

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Княгиня Ольга є одною з найвидатніших постатей в історії Київської Русі. Її хрещення стало важливим кроком на шляху до поширення віри на територіях всієї великої держави.

Вона стала першою жінкою-правителькою держави, та гідно справилася з цією роллю і це значно підвищило авторитет Київської Русі в очах Візантії та всієї Західної Європи.

Народилася княгиня Ольга близько 890 року. Хоча її походження залишається предметом дискусій для дослідників, але достовірно відомо, що вона була дружиною князя Ігоря Рюриковича.

Після смерті чоловіка у 945 році, княгиня отримала статус регента (людина, що фактично править країною, поки малолітній правитель не буде здатний самостійно очолити державу) при малолітньому сині Святославі.

Жінка управляла могутньою державою до повноліття своєї дитини, з 945 по 960 рік. Ольга зарекомендувала себе як мудра й енергійна правителька, яка впроваджувала реформи та заходи для зміцнення держави.

Вона швидко відновила державний авторитет Київської Русі після бунту древлян, які вбили її чоловіка. Це були жорстокі методи, притаманні усім правителям того часу, але саме вони змогли забезпечити мир і спокій для всієї держави.

В 957 році, під час однієї зі своїх поїздок до Константинополя, Ольга (взявши ім’я Олена) прийняла християнство. Після цього вона активно сприяла поширенню християнства по всій Київській Русі, зокрема підтримувала будівництво церков і запрошувала Візантійських священиків для проповідування.

За значний внесок в історію християнства на Київській Русі, Ольгу канонізували як святу рівноапостольну княгиню у 1547 році.

"Свята велика княгиня Ольга" Микола Бруні (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 11 липня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Переїдати, чи просто багато їсти

Байдикувати і пліткувати

Хвалитися своїми досягненнями

Витрачати гроші на непотрібні речі.

Також цього дня не рекомендується купатися в озерах і річках, адже наші пращури вірили, що вода здатна змити весь успіх і здоров’я людини.

Сьогодні краще піти до храму або самостійно помолитися святій Ользі, особливо якщо ви шукаєте благословення на щасливий шлюб та потребуєте допомоги у захисті дітей чи укріпленні здоров’я.

Ольга, в хрещенні Олена (зображення: Вікіпедія)

Народні прикмети і традиції цього дня

Зранку багато роси на городі - гарно вродять огірки та помідори

Чутно гучний грім - до затяжного дощу сьогодні та гарного улову завтра

День спекотний і сонячний - восени буде великий урожай

Багато комах - до гарного врожаю грибів.

У народі цей день прозвали Ольга Страдниця. У давні часи саме в цей час починалися польові роботи і заготівля сіна до зимового періоду.

Перша зустріч князя Ігоря з Ольгою, Василь Сазонов (зображення: Вікіпедія)

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Іларіон, Аркадій, Лев, Ольга, Олена, Ілона.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Раки.

Ескіз "Княгиня Ольга зустрічає тіло князя Ігоря", Василь Суріков (зображення: Вікіпедія)

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:

Всесвітній день народонаселення

Міжнародний день ефірних олій

Всесвітній день шоколаду

День п'яти мільярдів.

Гравюра "Помста Ольги проти ідолів древлянських", Федір Бруні (зображення: Вікіпедія)