Праздник 11 июля: что нельзя делать в день Ольги Страдницы, приметы

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Княгиня Ольга является одной из величайших фигур в истории Киевской Руси. Ее крещение стало важным шагом на пути распространения веры на территориях всего великого государства.

Она стала первой женщиной-правительницей государства, и достойно справилась с этой ролью, что значительно повысило авторитет Киевской Руси в глазах Византии и всей Западной Европы.

Родилась княгиня Ольга около 890 года. Хотя ее происхождение остается предметом дискуссий для исследователей, но достоверно известно, что она была женой князя Игоря Рюриковича.

После смерти мужа в 945 году, княгиня получила статус регента (человек, фактически правящий страной, пока малолетний правитель не будет способен самостоятельно возглавить государство) при малолетнем сыне Святославе.

Женщина управляла могущественным государством до совершеннолетия своего ребенка с 945 по 960 год. Ольга зарекомендовала себя как мудрая и энергичная правительница, которая внедряла реформы и меры по укреплению государства.

Она быстро восстановила государственный авторитет Киевской Руси после бунта древлян, убивших ее мужа. Это были жестокие методы, присущие всем правителям того времени, но именно они смогли обеспечить мир и покой всему государству.

В 957 году, во время одной из своих поездок в Константинополь, Ольга (взяв имя Елена) приняла христианство. После этого она активно способствовала распространению религии по всей Киевской Руси, в частности, поддерживала строительство церквей и приглашала Византийских священников для проповедования.

За значительный вклад в историю христианства на Киевской Руси Ольгу канонизировали как святую равноапостольную княгиню в 1547 году.

"Святая великая княгиня Ольга" Николай Бруни (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 11 июля

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Переедать, или просто много есть

Бездельничать и сплетничать

Хвастаться своими достижениями

Тратить деньги на ненужные вещи.

Также в этот день не рекомендуется купаться в озерах и реках, ведь наши предки верили, что вода способна смыть весь успех и здоровье человека.

Сегодня лучше пойти в храм или самостоятельно помолиться святой Ольге, особенно если вы ищете благословения на счастливый брак и нуждаетесь в помощи в защите детей или укреплении здоровья.

Ольга, в крещении Елена (изображение: Википедия)

Народные приметы и традиции этого дня

Утром много росы на огороде - хорошо уродят огурцы и помидоры

Слышен громкий гром - к затяжному дождю сегодня и хорошему улову завтра

День жаркий и солнечный - осенью будет большой урожай

Много насекомых - к хорошему урожаю грибов.

В народе этот день называется Ольга Страдница. В древности именно в это время начинались полевые работы и заготовка сена к зимнему периоду.

Первая встреча князя Игоря с Ольгой, Василий Сазонов (изображение: Википедия)

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Илларион, Аркадий, Лев, Ольга, Елена, Илона.

По гороскопу люди, которые родились сегодня - Раки.

Эскиз "Княгиня Ольга встречает тело князя Игоря", Василий Суриков (изображение: Википедия)

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

Всемирный день народонаселения

Международный день эфирных масел

Всемирный день шоколада

День пяти миллиардов.

Гравюра "Месть Ольги против древлянских идолов", Федор Бруни (изображение: Википедия)