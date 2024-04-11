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Свято 11 квітня: у кого День ангела, що треба зробити для міцного здоров'я

Яке сьогодні свято (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

11 квітня 2024 року віряни вшановують пам'ять святого Антипа Пергамського.

Про те, які сьогодні прикмети та що категорично не можна робити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Використані джерела для підготовки матеріалу: сайт ПЦУ, Місячний календар, DayToday.

Традиції цього дня від наших пращурів

Цей день ще у народі називають Антип-Половод або Антип-Водогін. Зазначимо, що Святий Антип Пергамський був учнем Іоанна Богослова - улюбленого апостола Ісуса Христа. Він згадується в книзі "Нового завіту" "Одкровення", яку написав Іоанн.

Наші предки в цей день виготовляли особливий цілющий напій. Для нього використовували воду з 7 святих джерел, додавали воду зі свого джерела, потім з молитвою перемішували та пили за здоров'я.

Що не можна робити в цей день:

В цей день не можна ні в якому разі нічого сіяти й садити - нічого з цього не приживеться.

Головні прикмети цього дня:

  • В цей день говорили, що "на Антипа води відкриваються". Якщо оживали струмки, джерела та інші водні джерела, говорили буде хороший врожай.
  • Якщо у цей день на Антипа на річці залишався лід, це означало, що весна затягнеться.
  • Заморозки в цей день означають, що холод буде триматися ще цілий місяць.
  • Якщо вода на Антипа розіллється двічі, причому вдруге - рясніше, пізній урожай буде краще раннього.
  • Якщо вранці небо забарвлене в червоні тони – залишок весни буде дощовим і вітряним.
  • Якщо на Антипа пішов дощ - влітку не буде грибів.
  • Якщо зацвіла верба - чекайте швидкого тепла.

Сьогодні День ангела святкують: Яків, Петро, Іван, Микола, Прохір.

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