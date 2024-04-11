Свято 11 квітня: у кого День ангела, що треба зробити для міцного здоров'я

11 квітня 2024 року віряни вшановують пам'ять святого Антипа Пергамського.
Про те, які сьогодні прикмети та що категорично не можна робити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Використані джерела для підготовки матеріалу: сайт ПЦУ, Місячний календар, DayToday.
Цей день ще у народі називають Антип-Половод або Антип-Водогін. Зазначимо, що Святий Антип Пергамський був учнем Іоанна Богослова - улюбленого апостола Ісуса Христа. Він згадується в книзі "Нового завіту" "Одкровення", яку написав Іоанн.
Наші предки в цей день виготовляли особливий цілющий напій. Для нього використовували воду з 7 святих джерел, додавали воду зі свого джерела, потім з молитвою перемішували та пили за здоров'я.
В цей день не можна ні в якому разі нічого сіяти й садити - нічого з цього не приживеться.
Сьогодні День ангела святкують: Яків, Петро, Іван, Микола, Прохір.
До речі, нещодавно ми писали про те, коли цього року святкують Великдень.
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