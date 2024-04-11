Праздник 11 апреля: у кого День ангела, что нужно сделать для крепкого здоровья

11 апреля 2024 года верующие чтят память святого Антипа Пергамского.
О том, какие сегодня приметы и категорически нельзя делать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники для подготовки материала: сайт ВТО, Лунный календарь, DayToday.
В народе этот день называли Антип-Половод. Отметим, что Святой Антип Пергамский был учеником Иоанна Богослова - любимого апостола Иисуса Христа. Он упоминается в книге "Нового завета" "Откровение", которую написал Иоанн.
Наши предки в этот день производили особый целебный напиток. Для него использовали воду из 7 святых источников, добавляли воду из источника, затем с молитвой перемешивали и пили за здоровье.
В этот день нельзя ни в коем случае ничего сеять и сажать - ничего из этого не приживется.
Сегодня День ангела празднуют: Иаков, Петр, Иоанн, Николай, Прохор.
Кстати, недавно мы писали о том, когда в этом году празднуют Пасху.
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