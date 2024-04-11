Праздник 11 апреля: у кого День ангела, что нужно сделать для крепкого здоровья

Традиции этого дня от наших предков

В народе этот день называли Антип-Половод. Отметим, что Святой Антип Пергамский был учеником Иоанна Богослова - любимого апостола Иисуса Христа. Он упоминается в книге "Нового завета" "Откровение", которую написал Иоанн.

Наши предки в этот день производили особый целебный напиток. Для него использовали воду из 7 святых источников, добавляли воду из источника, затем с молитвой перемешивали и пили за здоровье.

Что нельзя делать в этот день:

В этот день нельзя ни в коем случае ничего сеять и сажать - ничего из этого не приживется.

Главные приметы этого дня:

В этот день говорили, что на Антипа воды открываются. Если оживали ручьи, источники и другие водные источники, говорили хороший урожай.

Наши предки заметили, если в этот день гром гремит, то весна будет холодной.

Наши предки заметили, что в этот день мороз будет хорошим.

Если вода на Антипа разольется дважды, причем вторично – обильнее, поздний урожай будет лучше раннего.

Если утром небо окрашено в красные тона – остаток весны будет дождливым и ветреным.

Если на Антипа пошел дождь – летом не будет грибов.

Если зацветшая ива – ждите быстрого тепла.

Сегодня День ангела празднуют: Иаков, Петр, Иоанн, Николай, Прохор.