RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Праздник 11 апреля: у кого День ангела, что нужно сделать для крепкого здоровья

Какой сегодня праздник (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

11 апреля 2024 года верующие чтят память святого Антипа Пергамского.

О том, какие сегодня приметы и категорически нельзя делать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Использованные источники для подготовки материала: сайт ВТО, Лунный календарь, DayToday.

Традиции этого дня от наших предков

В народе этот день называли Антип-Половод. Отметим, что Святой Антип Пергамский был учеником Иоанна Богослова - любимого апостола Иисуса Христа. Он упоминается в книге "Нового завета" "Откровение", которую написал Иоанн.

Наши предки в этот день производили особый целебный напиток. Для него использовали воду из 7 святых источников, добавляли воду из источника, затем с молитвой перемешивали и пили за здоровье.

Что нельзя делать в этот день:

В этот день нельзя ни в коем случае ничего сеять и сажать - ничего из этого не приживется.

Главные приметы этого дня:

  • В этот день говорили, что на Антипа воды открываются. Если оживали ручьи, источники и другие водные источники, говорили хороший урожай.
  • Наши предки заметили, если в этот день гром гремит, то весна будет холодной.
  • Наши предки заметили, что в этот день мороз будет хорошим.
  • Если вода на Антипа разольется дважды, причем вторично – обильнее, поздний урожай будет лучше раннего.
  • Если утром небо окрашено в красные тона – остаток весны будет дождливым и ветреным.
  • Если на Антипа пошел дождь – летом не будет грибов.
  • Если зацветшая ива – ждите быстрого тепла.

Сегодня День ангела празднуют: Иаков, Петр, Иоанн, Николай, Прохор.

Читайте РБК-Украина в Google News
Праздники в УкраинеПраздник в Украине