Свято 11 квітня: у кого День ангела, що треба зробити для міцного здоров'я
11 квітня 2024 року віряни вшановують пам'ять святого Антипа Пергамського.
Про те, які сьогодні прикмети та що категорично не можна робити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Використані джерела для підготовки матеріалу: сайт ПЦУ, Місячний календар, DayToday.
Традиції цього дня від наших пращурів
Цей день ще у народі називають Антип-Половод або Антип-Водогін. Зазначимо, що Святий Антип Пергамський був учнем Іоанна Богослова - улюбленого апостола Ісуса Христа. Він згадується в книзі "Нового завіту" "Одкровення", яку написав Іоанн.
Наші предки в цей день виготовляли особливий цілющий напій. Для нього використовували воду з 7 святих джерел, додавали воду зі свого джерела, потім з молитвою перемішували та пили за здоров'я.
Що не можна робити в цей день:
В цей день не можна ні в якому разі нічого сіяти й садити - нічого з цього не приживеться.
Головні прикмети цього дня:
- В цей день говорили, що "на Антипа води відкриваються". Якщо оживали струмки, джерела та інші водні джерела, говорили буде хороший врожай.
- Якщо у цей день на Антипа на річці залишався лід, це означало, що весна затягнеться.
- Заморозки в цей день означають, що холод буде триматися ще цілий місяць.
- Якщо вода на Антипа розіллється двічі, причому вдруге - рясніше, пізній урожай буде краще раннього.
- Якщо вранці небо забарвлене в червоні тони – залишок весни буде дощовим і вітряним.
- Якщо на Антипа пішов дощ - влітку не буде грибів.
- Якщо зацвіла верба - чекайте швидкого тепла.
Сьогодні День ангела святкують: Яків, Петро, Іван, Микола, Прохір.
До речі, нещодавно ми писали про те, коли цього року святкують Великдень.
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