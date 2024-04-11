Праздник 11 апреля: у кого День ангела, что нужно сделать для крепкого здоровья
11 апреля 2024 года верующие чтят память святого Антипа Пергамского.
О том, какие сегодня приметы и категорически нельзя делать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники для подготовки материала: сайт ВТО, Лунный календарь, DayToday.
Традиции этого дня от наших предков
В народе этот день называли Антип-Половод. Отметим, что Святой Антип Пергамский был учеником Иоанна Богослова - любимого апостола Иисуса Христа. Он упоминается в книге "Нового завета" "Откровение", которую написал Иоанн.
Наши предки в этот день производили особый целебный напиток. Для него использовали воду из 7 святых источников, добавляли воду из источника, затем с молитвой перемешивали и пили за здоровье.
Что нельзя делать в этот день:
В этот день нельзя ни в коем случае ничего сеять и сажать - ничего из этого не приживется.
Главные приметы этого дня:
- В этот день говорили, что на Антипа воды открываются. Если оживали ручьи, источники и другие водные источники, говорили хороший урожай.
- Наши предки заметили, если в этот день гром гремит, то весна будет холодной.
- Наши предки заметили, что в этот день мороз будет хорошим.
- Если вода на Антипа разольется дважды, причем вторично – обильнее, поздний урожай будет лучше раннего.
- Если утром небо окрашено в красные тона – остаток весны будет дождливым и ветреным.
- Если на Антипа пошел дождь – летом не будет грибов.
- Если зацветшая ива – ждите быстрого тепла.
Сегодня День ангела празднуют: Иаков, Петр, Иоанн, Николай, Прохор.
Кстати, недавно мы писали о том, когда в этом году празднуют Пасху.
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